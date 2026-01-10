En curso Persebaya vs Malut United en la Superliga 2025-2026, ¿dónde se transmitirá?

Surabaya, EN VIVO – Partido caliente presentado en la semana 17. Superliga 2025 2026 momento Persebaya Surabaya anfitrión Malut United, sábado 10 de enero de 2026 por la tarde. Este partido se llevó a cabo en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Persebaya Surabaya llegó a este partido con grandes ambiciones de mejorar su clasificación. Bajul Ijo ocupa actualmente el octavo lugar en la clasificación con una colección de 25 puntos. Tres puntos adicionales les abrirán la oportunidad de ascender al séptimo lugar, desplazando al Bali United.

Este partido también llamó la atención porque era el debut de Bernardo Tavares como técnico del Persebaya. Se cree que la presencia del nuevo entrenador proporcionará una inyección adicional de motivación al equipo local, especialmente jugando frente a miles de Bonek.

En términos de rendimiento, Persebaya muestra una tendencia positiva. Registraron nueve partidos sin derrota, incluidas dos victorias consecutivas sobre Madura United y Persijap Jepara. Esta capital hace que el duelo contra el Malut United se prevea reñido.

Sin embargo, Malut United no llegó a Surabaya sin confianza. El equipo de North Maluku se encuentra actualmente en el cuarto lugar de la clasificación con 34 puntos y está invicto en los últimos 11 partidos.

El entrenador del Malut United, Hendri Susilo, destacó que su equipo se mantiene concentrado a pesar de tener un historial impresionante. Recordó a los jugadores que no deben ser complacientes, sobre todo porque Persebaya apareció con un nuevo entrenador.

«Todos los jugadores aquí están preparados. Vinimos a jugar sin preocupaciones y esperamos que los jugadores puedan llevar a cabo bien el plan de juego para obtener los mejores resultados», dijo Hendri Susilo en un comunicado oficial citado por iLeague.

También destacó el impacto de la presencia de Bernardo Tavares en el campo anfitrión. Según él, estos cambios podrían aumentar significativamente el entusiasmo de Persebaya.

«Contra Persebaya no es una tarea fácil. La presencia de Tavares sin duda aumenta la motivación de aquellos que van a dar todo. Sin embargo, hemos preparado un plan de juego para anticiparnos a esta situación», continuó.

Aunque la temporada pasada North Maluku United ganó 2-0 a Persebaya en el estadio Gelora Bung Tomo y empató en otros encuentros, Hendri enfatizó que estos resultados ya no son relevantes.