¡En curso! Live Streaming Duel Duel Justin Hubner vs Miliano Jonathans en el arrendamiento de Dutacal

Países Bajos, Viva -La sexta liga holandesa será muy emocionante para los amantes del fútbol indonesio. Dos descendientes que se fortalecen Equipo nacional indonesio, Justin Hubner Y Miliano JonathansListo para chocar en la parrilla.

Consideración Fortuna Sittard VS FC Utrecht está detenido en el estadio Offermans del Joosten, Sittard, domingo (9/21) a las 01.00 Wib. Esta reunión se volvió especial porque por primera vez dos jugadores sangrientos indonesios se enfrentaron en Eredivisie esta temporada.

Es probable que Justin Hubner, que se sabe que es resistente en la línea de fondo, sea el pilar del pilar de Fortuna Sittard. Se confiaba previamente en este alto defensor para aparecer como el primero once en los dos partidos de Eredivisie esta temporada.

Mientras estaba en el campamento opuesto, Miliano Jonathans ambitionó agregando minutos para jugar con el FC Utrecht. De los cinco partidos anteriores, el extremo de DePok se ha desempeñado tres veces con un total de 70 minutos de juego. Jonathans claramente quiere continuar convenciendo al entrenador Ron Jans de que merece más oportunidades.

Jugador del equipo nacional indonesio, Miliano Jonathans

Enlace transmisión en vivo Vidio Duel Justin Hubner vs Miliano Jonathans Haga clic aquí.

Además del Duel Hubner vs. Jonathans, también está Dean James, otro defensor del equipo nacional de Indonesia que pasará con las águilas de adelante contra Pec Zwolle, el domingo (9/21) con 17.15 WIB. Entonces, este fin de semana está posiblemente lleno de rojo y blanco en Eredivisie.

No solo el partido de los jugadores indonesios, la sexta semana también tiene un gran partido caliente titulado «De Topper» entre PSV vs Ajax en el Philips Stadium, Eindhoven, domingo (9/21) a las 19.30 WIB. El PSV necesita una victoria para mantener la posición de segundo lugar, mientras que Ajax quiere seguir manteniendo un registro invencible.