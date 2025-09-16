¡En curso! Live Live Streaming League Champions Real Madrid vs Marsella





Madrid, vivo – Campeón de la liga 2025/2026 nuevamente presenta un gran partido. Real Madrid entretener a Olympique Marsella En la primera jornada de la fase grupal en el estadio Santiago Bernabéu, el miércoles 17 de septiembre de 2025 a las 02.00 Wib.

Este partido está en curso y se puede ver a través de videos de transmisión en vivo, Vision+y Bein Sports para clientes pagos.

El Real Madrid se desempeñó constantemente al comienzo de la temporada de La Liga al barrer cuatro victorias. Los niños adoptivos de Xabi Alonso incluso ganaron 2-1 sobre la Real Sociedad a pesar de tener que jugar a 10 personas desde la primera mitad.

La buena noticia, Jude Belllingham y Eduardo Camavavio se han recuperado, mientras que Antonio Rüdiger todavía tiene que detenerse.

Marsella vino con capital menos convincente. El equipo de Roberto de Zerbi parecía inconsistente en la Ligue 1, especialmente en partidos fuera de lugar. Sin embargo, estaban decididos a robar puntos en la sede de Los Blancos.

El Real Madrid siempre ganó en las cuatro reuniones anteriores contra Marsella en la Liga de Campeones. Sin embargo, De Zerbi insistió en que su equipo estaba listo para dar una sorpresa.

Con una composición de jugadores más sólido y un registro histórico de clasificación, Madrid es más favorecido. Predicción de puntaje: Real Madrid 2-0 Marsella.

