¡En curso! Live Live Streaming Champions League Juventus vs Borussia Dortmund

Turín, Viva – Se presentó un partido emocionante en el partido inaugural de la fase grupal Campeón de la liga (UCL) 2025/2026. Juventus entretener Borussia Dortmund En el Estadio Allianz, Turín, el miércoles 17 de septiembre de 2025 de la mañana a las 02.00 Wib.

Este partido está en curso y se puede ver a través de la transmisión en vivo en video, con la condición de suscripción.

La Juventus vino con capital positivo después de derrocar al Inter de Milán 4-3 en la Serie A. Desde que fui entrenado Igor Tudor en marzo, Bianconeri mostró un juego más agresivo.

Aun así, Juve tuvo que perder varios jugadores clave debido a una lesión, incluida la propiedad de Arkadiusz, Francisco Concicao, Edon Zhegrova y Fabio Miretti.

Desde el campamento contrario, Dortmund trajo una gran confianza después de la temporada pasada hasta el cuarto de final de UCL. En la Bundesliga esta temporada, Die Borussen también está invicto en tres partidos.

Sin embargo, también estaban cojeando porque Fabio Silva, Emre Can, Julien Duranville, Nico Schlotterbeck y Niklas Sule no pudieron aparecer.

Récord de reuniones

En las últimas cuatro reuniones en la Liga de Campeones, la Juventus se destacó con tres victorias, mientras que Dortmund solo ganó una vez. Sin embargo, los fanáticos del fútbol ciertamente aún recuerdan la final de UCL 1997 cuando Dortmund derrotó a la Juve 3-1.

Enlace de transmisión en vivo Juventus vs Borussia Dortmund Se puede acceder a través de un video.