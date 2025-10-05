¡En curso! Live Live Streaming Big Match Serie A Juventus vs AC Milan

Turín, Viva – Akbar Match Serie A 2025/2026 entre Juventus VS AC Milán se llevará a cabo el lunes (6/10/2025) Hrs de la mañana temprano. Este duelo clásico se toca en el Estadio Allianz, Turín, a partir de las 01.45 WIB y se puede ver transmitir en vivo en Vidio.

Leer también: Sin Emil Audero, Cremonese fue destruido en la sede del Inter de Milán



Juventus vs AC Milan: un partido lleno de caliente

La reunión de la Juventus y AC Milan siempre ha sido un imán para los amantes del fútbol italiano. Ambos equipos son gigantes de la Serie A que buscan la posición superior de la clasificación.

Leer también: ¡En curso! Calendario de televisión y transmisión en vivo en vivo Big Match Premier League Chelsea vs Liverpool



La Juventus lleva la misión de mantener su récord invicto al comienzo de esta temporada. Sin embargo, la anciana aún necesita aumentar la consistencia después de dos sorteos en el partido anterior.

Leer también: ¡En curso! ¿Transmisión en vivo Manchester United vs Sunderland, los demonios rojos se elevan o intimidaron de nuevo?



Por otro lado, AC Milan llegó a Turín con un capital impresionante. El equipo de Massimiliano Allegri logró elevarse después de la derrota en la Semana inaugural. El Rossoneri ganó cuatro victorias consecutivas y ahora son un competidor serio en la cima.

El factor determinante del partido

Momentum AC Milan: La actuación cuesta arriba hace que Milán desafíe con confianza a la Juventus en casa.

Beneficios de la Juventus: el apoyo total de Tifosi en el estadio Allianz puede ser energía adicional.

Jugador Fitness: Milán se benefició más porque no tenían un horario ocupado para la competencia europea, mientras que la Juve necesitaba regular la rotación del equipo.

Enlace de transmisión en vivo Juventus vs AC Milan

Big Match Juventus vs AC Milan se puede ver oficialmente a través de la transmisión en vivo en Vidio, lunes 6 de octubre de 2025 a las 01.45 WIB.

Transmisión en vivo en vivo Juventus vs AC Milan en Vidio