¡En curso! Live Live Streaming Big Match Premier League Manchester United vs Chelsea

Manchester, Viva – Liga Premier Este fin de semana presenta el gran partido lleno de prestigio: Manchester United VS Chelsea. Este duelo clásico se celebró en Old Trafford, el sábado (9/20) a las 23:30 WIB, y se puede ver exclusivamente transmitiendo en vivo en Vidio.

Manchester United llegó con una misión de ascenso después de que su actuación no era completamente estable al comienzo de la temporada. Jugando frente al público, Ruben Amorim ciertamente espera que su equipo parezca lleno de determinación, además, este oponente es el rival tradicional de Chelsea.

Mientras tanto, el cuidado de Chelsea Enzo Marsca también está listo para dar una resistencia feroz. Aunque recién sometido a un partido difícil en la Liga de Campeones, los Blues aún miran puntos completos para mejorar su posición en el tablero de clasificación.

La reunión de estos dos gigantes ingleses siempre está llena de drama. La larga rivalidad, la alta tensión y la lucha táctica de los dos entrenadores son especias interesantes que hacen que esta pelea debe ser observada.

Horario y Enlace de transmisión en vivo Manchester United vs Chelsea

Día/Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025

Inicio: 23.30 WIB

Stadion: Old Trafford, Manchester

Transmisión en vivo: Vidio [LINK STREAMING]

Esta pelea también atrajo la atención de los internautas. Algunos llaman a esta pelea «causar dolor pero aún curioso para ver», mientras que otros juzgan que eres más favorecido en el papel debido a jugar en casa, a pesar de que Chelsea todavía tiene un potencial impactante.

Este gran partido será una prueba mental y una prueba: ¿pueden los Red Devils ascender o incluso los Blues que robaron puntos cruciales en Old Trafford?