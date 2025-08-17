¡En curso! Live Live Streaming Big Match Premier League Manchester United vs Arsenal

Manchester, Viva – Primera semana Liga Premier 2025/26 presenta un partido súper grande que está muy esperado. Dos gigantes ingleses, Manchester United Y ArsenalSe enfrentaron en Old Trafford el domingo 17 de agosto de 2025 a las 22:30 WIB.

Leer también: ¡Old Trafford está ardiendo! Manchester United vs Arsenal de Batallas de Sesko y Gyokeyes



Este partido es el foco principal porque ambos quieren comenzar la temporada con resultados positivos.

Manchester United trajo una gran ambición para competir nuevamente en la cima, mientras que el Arsenal, que se desempeñó constantemente la temporada pasada, llegó con entusiasmo para ganar el primer título de la Premier League desde la era a largo plazo.

Leer también: Guardiola no está mareado por la derrota, pero tiene muchos jugadores estrella



Duelo prestigioso al comienzo de la temporada

Las reuniones unidas y del Arsenal siempre están llenas de prestigio. Cada temporada, este duelo no se trata solo de la lucha por tres puntos, sino también sobre la autoestima y la larga rivalidad de los dos clubes más exitosos en Inglaterra. Old Trafford ciertamente estará lleno del apoyo de los partidarios de los anfitriones, pero el Arsenal viene con toda su fuerza para dañar la fiesta de apertura de los Red Devils.

Leer también: 5 Hechos de calor antes de Big Match Manchester United vs Arsenal en la Premier League 2025/2026





Striker Arsenal, Viktor Gyokerer

Link Live Streaming Manchester United vs Arsenal

El Big Match Premier League Match se puede ver exclusivamente a través de videos de transmisión en vivo.

Link Live Streaming Manchester United vs Arsenal

No olvide, para poder ver este partido, los fanáticos deben suscribirse al paquete de video de la Premier League (Premium) primero. Al suscribirse, puede ver todo el emocionante partido de la temporada 2025/26 de la Premier League en su totalidad.