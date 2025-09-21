¡En curso! Live Live Streaming Big Match Premier League Arsenal vs Manchester City

Londres, Viva – Liga Premier Esta semana presenta un partido súper caliente entre Arsenal contra Manchester City. Este duelo tuvo lugar en el Emirates Stadium, Londres, el domingo (21/09) a las 22:30 WIB, y se puede ver transmitir en vivo.

El Arsenal vino con la misión de mantener sus tendencias positivas al comienzo de la temporada. El equipo de Mikel Arteta está en llamas gracias a la actuación estable del centro del campo y la afilada fila. Los Gunners ciertamente quieren aprovechar el apoyo completo del público de Emirates para ganar puntos completos.



Jugador de Manchester City, Erling Haaland

Sin embargo, un gran desafío vino de Manchester City. Las tropas de Pep Guardiola siguen siendo una gran amenaza para la colectividad del equipo y la calidad individual que es difícil de igualar. El nombre Erling Haaland ciertamente está en el centro de atención principal, considerando que su agudeza siempre es problemática para el oponente.

La reunión del Arsenal vs Man City también se conoce a menudo como un duelo que puede determinar la dirección de la competencia de campeonato de la Premier League esta temporada. La ciudad todavía está en defensa de campeones, mientras que el Arsenal tiene grandes ambiciones de cambiar su dominio.

Horario y Enlace de transmisión en vivo Arsenal vs Manchester City

Día/Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025

Inicio: 22.30 WIB

Stadion: Emirates Stadium, Londres

Transmisión en vivo: Vidio [LINK STREAMING]

Este partido seguramente será un espectáculo obligatorio para los amantes de la Premier League. No te lo pierdas, porque el duelo de estos dos equipos principales puede ser uno de los partidos decisivos en la temporada 2025/26.