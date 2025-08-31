¡En curso! Live Live Live Live Streaming Big Match Premier League Liverpool vs Arsenal

Inglaterra, Viva – Liga Premier 2025/26 nuevamente presenta un gran partido lleno de prestigio. Dos equipos gigantes ingleses, Liverpool Y ArsenalActualmente se enfrentó al domingo 31 de agosto de 2025, a las 22:30 WIB.

Se predice que el partido celebrado en Anfield es feroz. Ambos equipos parecían impresionantes al comienzo de la temporada y querían mantener el impulso de su victoria. Liverpool dependía de la agresividad de primera línea, mientras que el Arsenal vino con un joven escuadrón lleno de energía que estaba en el fuego.

De cabeza a la cabeza

Las reuniones del Liverpool y el Arsenal siempre presentan dramas interesantes. Los Rojos con pleno apoyo Anfield intentaron mantener el dominio, mientras que los Gunners estaban decididos a robar puntos importantes en los juegos fuera de lugar.

La temporada pasada, los dos equipos compartieron victorias. Esto hace que el duelo esta vez sea cada vez más difícil de predecir, si el Liverpool puede mantener la genialidad de Anfield o el Arsenal que realmente regresaron para dar una sorpresa.

Jadwal & Link en vivo de transmisión

Partido: Liverpool vs Arsenal

Competencia: Premier League 2025/26

Día/Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025

Inicio: 22.30 WIB

Stadion: Anfield

Transmisión en vivo: Vidio

Transmisión en vivo en vivo: Liverpool vs Arsenal – Premier League 2025/26 en Vidio

Notas

Este partido se puede ver exclusivamente transmitiendo en vivo solo en la plataforma de video. Asegúrese de haberse suscrito al paquete de la Premier League para poder disfrutar de este prestigio completo.