¡En curso! Horario de TV y enlace de transmisión en vivo del Barcelona vs Olympiakos en la Liga de Campeones

España, VIVA – Se presenta un duelo apasionante en la tercera jornada Campeones de Liga 2025/2026 cuando Barcelona entretener Olympiakos en el Estadi Olímpic Lluís Companys, Cataluña, el martes 21 de octubre de 2025 a las 23.45 WIB. Este partido se puede ver en vivo por SCTV, así como mediante transmisión en vivo en Vidio, Vision+ y beIN Sports.

El Barcelona aspira a una segunda victoria en la fase de la Liga de Campeones esta temporada. Después de perder 1-2 ante el Paris Saint-Germain en la jornada anterior, los blaugrana se recuperaron con una victoria sobre el Girona en LaLiga, un resultado que se convirtió en un valioso capital de cara al partido contra los representantes griegos.

Misión Despertar de Barcelona

El técnico del Barcelona, ​​Hansi Flick, admitió que su equipo atraviesa momentos difíciles debido a la tormenta de lesiones que afectó a varios jugadores clave como Raphinha, Dani Olmo y Robert Lewandowski.

«Estamos en un momento difícil, con muchos jugadores lesionados. Sin embargo, nuestro objetivo sigue siendo el mismo: luchar hasta el final, darlo todo y conseguir los tres puntos», afirmó Flick, citado en la web oficial del club.

Sin embargo, las posibilidades de victoria del Barcelona son bastante grandes. Además de jugar en casa, tiene un buen historial contra equipos de Grecia. En los dos encuentros anteriores de la temporada de la Liga de Campeones 2017/2018, el Barcelona registró una victoria y un empate contra el Olympiakos.

Rendimiento reciente

El Barcelona registró tres victorias en los últimos cinco partidos en todas las competiciones, mientras que los otros dos terminaron en derrota, incluso contra el PSG en la Liga de Campeones.

Resultados de los últimos cinco partidos del Barcelona:

18/10/2025: Barcelona 2–1 Girona (LaLiga)

05/10/2025: Sevilla 4–1 Barcelona (LaLiga)

10/02/2025: Barcelona 1-2 PSG (Liga de Campeones)

28/09/2025: Barcelona 2–1 Real Sociedad (LaLiga)

26/09/2025: Real Oviedo 1-3 Barcelona (LaLiga)

Mientras tanto, el Olympiakos aún no ha ganado la Liga de Campeones y actualmente ocupa el segundo lugar en la Liga griega detrás del PAOK.

Resultados de los últimos cinco partidos del Olympiakos:

28/10/2025: AEL Larissa 0–2 Olympiakos (Liga griega)

10/06/2025: PAOK 2–1 Olympiakos (Liga griega)

10/02/2025: Arsenal 2-0 Olympiakos (Liga de Campeones)

27/09/2025: Olympiakos 3–2 Levadiakos (Liga Yunani)

24/09/2025: Asteras Tripolis 1–2 Olympiakos (Liga Yunani)

Programación de transmisiones en vivo y enlaces de transmisión

El partido Barcelona vs Olympiakos se transmite en vivo por SCTV a partir de las 23.45 WIB y se puede ver en línea a través de: