¡En curso! Horario de televisión y transmisión en vivo en vivo en vivo Liga Champions Newcastle United vs Barcelona

Newcastle, Viva – Campeón de la liga La temporada 2025/2026 rodó oficialmente. Uno de los grandes duelos se presentó de inmediato en la primera jornada, la reunión entre Newcastle United VS Barcelona El stroton. El par no par no par.

Este partido se celebró el viernes 19 de septiembre de 2025, con inicio a las 02.00 WIB. El partido se puede ver directamente a través de transmisiones SCTV y también una transmisión en vivo exclusiva en Vidio.

Newcastle, quien apareció en la Liga de Campeones para la segunda temporada consecutiva, enfrenta fuertes desafíos. Deben duelo con el gigante español, Barcelona, ​​que vino con una capital de victoria aplastante en la competencia nacional.

Desde que regresó a la Liga de Campeones, las Urracas mostraron una fuerte determinación de competir al más alto nivel. Los registros de recinto de Newcastle en Europa también son impresionantes, solo perdieron 3 veces desde los últimos 31 partidos en St. James ‘Park.

Barcelona está después de un comienzo positivo

El propio Barcelona está en una tendencia positiva. Young Fleet Xavi Hernández acaba de fiesta 6-0 goles sobre Valencia en La Liga. Se predice que la línea de ataque de Blaugrana dirigida por Lamine Yamal será una gran amenaza para la defensa de Newcastle.

Sin embargo, un viaje a Inglaterra nunca fue fácil para un equipo de España. La fuerza física y el apoyo total de los partidarios del anfitrión serán una prueba separada para Barcelona.

Horario de transmisión en vivo y Enlace de transmisión en vivo

Partido: Newcastle United vs Barcelona

Competencia: UEFA Champions League 2025/2026 – Matchad 1

Stadion: St. James ‘Park, Newcastle

Día/Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025

Hora: 02.00 Wib

TV Broadcast: SCTV

Transmisión en vivo: Vidio [LINK STREAMING]

La pelea de Newcastle United contra el Barcelona seguramente será uno de los partidos más interesantes en la semana de apertura de la Liga de Campeones. Ambos equipos están mirando igualmente la victoria inaugural para abrir el camino para calificar desde la fase grupal que ahora usa el formato de fase de la liga.