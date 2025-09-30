¡En curso! Horario de televisión y transmisión en vivo en vivo Cairat Liga Cairat Almaty Vs Real Madrid

Martes 30 de septiembre de 2025 – 23:45 Wib
Kairat, Viva – Matchday 2 Partido Campeón de la liga 2025/2026 reúne Kairat Almaty rostro Real Madridy transmitir en vivo el martes 30 de septiembre de 2025 a 23.45 WIB del estadio Ortalyq, Kazajstán.
Este partido se puede ver directamente en SCTV y Vidio, como lo anuncian la cuenta oficial de Instagram @sctv.sports.
Real Madrid Aimes Segunda victoria
Después de ganar 2-1 sobre Marsella en el primer partido, el Real Madrid ahora está mirando la segunda victoria. Sin embargo, vinieron con varios jugadores lesionados, especialmente en la línea de fondo. Se espera que Xabi Alonso interprete a varios jugadores jóvenes, incluido David Jiménez.
Kairat Almaty está listo para dar una sorpresa
A pesar de perder a Sporting en la primera jornada, se sabía que Kairat Almaty era fuerte cuando jugaba en casa. Su récord local en la competencia europea es bastante difícil, y el apoyo público de Almaty seguramente alentará un entusiasmo adicional para el equipo local.
Horario y Enlace de transmisión en vivo
Partido: Kairat Almaty vs Real Madrid
Competencia: UEFA Champions League 2025/2026 – Matchday 2
Fecha: martes 30 de septiembre de 2025
Hora: 23.45 Wib
Estadio: Estadio Edralyq, Kazajstán
Transmisión en vivo: SCTV
Transmisión en vivo: Vidio.com [LINK STREAMING]
Monitoree esta actualización de partidos a través de programas directos en SCTV o transmitiendo en video, y no se pierda la acción de las estrellas del Real Madrid como Kylian Mbappe y el espíritu de lucha del equipo local.
