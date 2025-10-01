¡En curso! Horario de televisión y transmisión en vivo en vivo ACL dos Bangkok United vs Persib Bandung

Bangkok, Viva – Antara emocionante partido Bangkok United VS Perseguidor Bandung en la AFC Champions League (ACL dos) 2025/2026 La eliminación del Grupo G se llevará a cabo esta noche, miércoles 1 de octubre de 2025. El partido crucial se puede ver en vivo en RCTI a partir de las 19.15 WIB.

Persib Bandung vino con grandes ambiciones para robar puntos en un partido fuera del representante de Tailandia, Bangkok United. Este partido se convirtió en una de las fiestas importantes para Maung Bandung en un esfuerzo por ir más allá en la competencia asiática esta temporada.

Horario de transmisión en vivo y Enlace de transmisión en vivo

El partido Bangkok United vs Persib Bandung se puede ver gratis en RCTI, tanto a través de transmisiones de televisión como transmisión en vivo. Para el público que experimenta limitaciones de transmisión, RCTI también proporciona alternativas a través de la plataforma RCTI+ y Vision+.

Inicio: miércoles 1 de octubre de 2025, a las 19.15 WIB

TV en vivo en vivo: rcti

Transmisión en vivo: rcti+ y visión+

Persib listo para robar puntos

Se espera que el equipo de Persib reduzca su mejor fuerza, incluida una serie de estrellas extranjeras principales que están listas para aparecer desde los primeros minutos. El gran apoyo también proviene de Bobotoh, que siempre es fiel a alentar, tanto del estadio como a través de la pantalla.

Bangkok United no es un oponente fácil. Jugando en casa, el equipo tailandés ciertamente quiere asegurar puntos completos. Se prevé que ocurra una batalla feroz desde los primeros minutos, considerando que los dos equipos están mirando igualmente las mejores posiciones en la fase grupal.

Cómo ver la transmisión

Para los partidarios de Persib y los amantes del fútbol del país, el partido se puede disfrutar fácilmente a través de:

Televisión nacional en RCTI. Transmisión en línea a través de la aplicación RCTI+ o Vision+. Haga clic en el enlace de transmisión oficial disponible en la cuenta deportiva RCTI oficial, Haga clic aquí.

Nota: Evite acceder a enlaces ilegales porque corre el riesgo de dañar a los usuarios y violar los derechos de transmisión oficiales.

Composición del jugador

Bangkok United: Maia de Khammai (PG), Maia, Poreta A Arn, Everton Goncalves (c)

Persib Bandung: Teja Paku Alam (PG), Frans Putros, Patricio Matricardi, Federico Barba, Eliano Reijnders, Marc Klok (C), Adam Alis, Luciano Guaycoquea, Beckham Putra, Uilliam Barros, Andrew Jung, Andrew Jung.