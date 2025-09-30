¡En curso! Horario de televisión y enlaces de transmisión en vivo de la Liga de Campeones de Galatasaray vs Liverpool

Estambul, Viva – Galatasaray es entretenido Liverpool En el partido de partido 2 Campeón de la liga 2025/2026. Este partido está programado para el miércoles 1 de octubre de 2025 a las 02.00 WIB en el Rams Park Stadium, Estambul.

El juego se puede ver a través de SCTV y Vidio como una plataforma de transmisión digital.

Antecedentes y desafíos del equipo

Galatasaray

Este equipo turco llegó al partido con el pleno apoyo del público en casa. Aunque en el primer partido se habían tragado una derrota en deslizamiento de tierra, Galatasaray seguirá usando la atmósfera del anfitrión y la alta motivación para elevarse.

El presidente de la Federación de Fútbol Turquía incluso insinuó al Liverpool de que «el Liverpool ya no es Liverpool como antes», lo que implica la confianza de que Galatasaray tiene una gran oportunidad de este partido.

Liverpool

Liverpool llegó a Estambul en una posición interesante, trayendo ambiciones para mantener su dominio en el grupo y demostrando que todavía eran una gran amenaza en la competencia europea. Sin embargo, también enfrentaron presión para desempeñarse de manera óptima en un juego difícil.

Como de costumbre, los Rojos probablemente reducirán la combinación de jugadores experimentados y escuadrones de rotación para pasar la fase grupal con confianza.

Horario y Enlace de transmisión en vivo

Partido: Galatasaray vs Liverpool

Competencia: UEFA Champions League 2025/2026 (jornada 2)

Fecha y hora: miércoles 1 de octubre de 2025 / 02.00 Wib

Ubicación: Rams Park, Estambul, Türkiye

TV Broadcast: SCTV

Transmisión en vivo: Vidio [LINK STREAMING]

Predicciones y puntajes potenciales

Debido a que Galatasaray juega en casa, serán más valientes de atacar y sin carga más que el partido de apertura. Sin embargo, el Liverpool con experiencia europea aún se sembra, especialmente si pueden controlar el centro del campo y aprovechar el momento del contraataque.

Predicción de puntaje realista: Galatasaray 1-2 Liverpool o 1-1 si el equipo local parece sólido y defensivamente disciplinado.