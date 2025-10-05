¡En curso! Horario de televisión y enlace de transmisión en vivo MotoGP Mandalika 2025

Asesinado, vivo – El prestigioso evento MotoGP Mandalika 2025 se celebró oficialmente este fin de semana en el Circuito Internacional de Mandalika de Pertamina, Lombok, West Nusa Tenggara, y ahora está entrando en el Día Peak, domingo 5 de octubre de 2025. La carrera principal (carrera principal) es el momento más esperado de amantes de MotoGP en el país.

Los fanáticos pueden ver todas las emocionantes acciones de los mejores corredores del mundo a través de transmisiones en vivo en Trans7 y transmisión en vivo en Vidio.

Según el horario oficial, la carrera Motogp indonesio 2025 comienza a las 14.00 WIB, mientras que la sesión de calificación ha tenido lugar el sábado 4 de octubre de 2025 a las 09.40 WIB.

Circuito de mandalika Foto : Instagram @themandalikagp

Trans7 a través de su cuenta oficial confirma,

«¡Mandalika está llamando! El pueblo indonesio atracó esta semana. Guarde la fecha, guarde la energía para el GP de Indonesia 4 y 5 de octubre de 2025 en Trans7», escribió @OfficialTrans7 en Instagram.

Mientras tanto, Vidio Sports también confirmó la preparación de transmitir en vivo a través de la plataforma digital,

«¡Todos los ojos están en Mandalika! No te pierdas el momento caluroso del Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025.

El evento Mandalika MotoGP de este año se convirtió en una serie importante en el calendario de MotoGP 2025, con una serie de grandes estrellas como Marc Márquez, Francesco Bagnaia y Jorge Martin.

Para el público que desean ver en línea, aquí están los enlaces oficiales para la transmisión en vivo:

Vivir por trans7: https://www.trans7.co.id/live-streaming

Vivir por Vidio: https://www.vidio.com/live

¡No te pierdas las acciones de los corredores mundiales que chocan rápidamente en la pista del Orgullo de Indonesia, el Circuito Mandalika!