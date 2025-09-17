¡En curso! Horario de televisión y enlace de transmisión en vivo Big Match Champions League Bayern Munich vs Chelsea

Munich, Viva – Gran partido Campeón de la liga La UEFA 2025/26 se presentó en el Allianz Arena, el jueves 18 de septiembre de 2025 de la mañana, cuando Bayern de Múnich entretener Chelsea. Este partido se puede ver directamente a través de transmisiones SCTV y transmisión en vivo en Vidio, Vision+y Bein Sports.

El Bayern de Múnich llegó a este partido con un impresionante récord. Después de aparecer sólido en el evento nacional, Die Roten tiene ambiciones de comenzar la campaña de la Liga de Campeones esta temporada con la victoria. La temporada pasada, su viaje se detuvo en las finales del cuarto, por lo que la victoria sobre Chelsea será una capital importante para competir en este grupo difícil.

Por otro lado, Chelsea también mostró un desarrollo positivo después de ganar la Copa Mundial de Clubes 2025. Los Blues comenzaron la temporada de la liga inglesa con resultados bastante estables, aunque varias veces aún perdieron puntos en los últimos minutos. Sin embargo, la experiencia del equipo de su entrenador se convirtió en una disposición importante para enfrentar la presión de Allianz Arena.

Registro de reuniones: el Bayern es superior

En la cara, el Bayern München es mucho más dominante. En las últimas cuatro reuniones, el gigante de la Bundesliga siempre ganaba el Chelsea. La última vez que los Blues pudieron conquistar el Bayern en la final de la Liga de Campeones 2011/12 a través de sanciones históricas.

El impulso esta vez podría ser una gran prueba si Chelsea pudo romper la tendencia negativa, o en su lugar, Bayern reanudó su dominio.

Condición del jugador

El Bayern ciertamente no puede perder algunos jugadores clave como Jamal Musiala, Alphonso Davies, Raphael Guerreiro y Hiroki Ito. Sin embargo, todavía tienen hileras de estrellas como Harry Kane, Serge Gnabry y Joshua Kimmich.

Chelsea también experimentó problemas similares. Se confirma que Liam Delap, Levi Colwill, Benoît Badiashile y Roméo Lavia están ausentes, mientras que Wonderkid Estêvão Willian es dudoso. Sin embargo, nombres como Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Cole Palmer están listos para ser el pilar del centro del campo.

Transmisiones en vivo y enlaces de transmisión en vivo

El partido Bayern Munich vs Chelsea se puede ver en vivo en SCTV a partir de las 02.00 WIB. Para las opciones digitales, esta coincidencia también está disponible a través de la transmisión en vivo en Video, Vision+y Bein Sports. Asegúrese de que la cuenta se haya suscrito para disfrutar de espectáculos completos. Enlace de transmisión en vivo Sierra, Haga clic aquí.

Con la excelencia del récord del material y la reunión del jugador, el Bayern München todavía tiene favorecido para ganar los primeros tres puntos. Sin embargo, Chelsea todavía tiene la oportunidad de poder maximizar los ataques falsificados rápidamente y mejorar la concentración en defensa.

Cualquiera sea el resultado, esta pelea seguramente será un espectáculo interesante para los amantes del fútbol europeo.