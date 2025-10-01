¡En curso! Horario de televisión y enlace de transmisión en vivo Arsenal vs Olympiakos en la Liga de Campeones

Londres, Viva – Arsenal Continuar su aventura en Campeón de la liga esta temporada enfrentando Olympiakos En la segunda jornada de la fase grupal. El partido tuvo lugar en el Emirates Stadium el jueves (2/10/2025) temprano en la mañana a las 02.00 WIB.

Este partido fue transmitido en vivo por SCTV y también se puede ver a través de la transmisión en vivo en Vidio. Los Gunners tienen ambiciones de continuar la tendencia positiva después de la victoria en el partido inaugural, mientras que Olympiakos intentó robar puntos en Londres.

Segunda victoria del Arsenal

El equipo de Mikel Arteta llegó con un capital de alta confianza. Jugando en casa, el Arsenal se sembra para volver a garantizar tres puntos. Se espera que varios pilares principales como Declan Rice, Martin Ødegaard, a Bukayo Saka aparezcan desde los primeros minutos.

Olympiakos tiene un historial bastante bueno cuando se encuentran con el Arsenal en la competencia europea. Sin embargo, se cree que la consistencia y la profundidad del escuadrón de los artilleros dificultan el representante griego.

Horario de transmisión en vivo y Enlace de transmisión en vivo

Partido: Arsenal vs Olympiakos

Competencia: UEFA Champions League 2025/26 – Matchday 2

Stadion: Emirates Stadium, Londres

Horario: jueves 2 de octubre de 2025 | Kick-off 02.00 Wib

Transmisión en vivo: SCTV y Vidio [LINK STREAMING]

Los fanáticos del Arsenal en Indonesia pueden ver este partido en vivo para apoyar la lucha de los artilleros en la escena europea.