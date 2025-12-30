¡En curso! Horario de televisión de fin de año de la Premier League y enlace de transmisión en vivo: Chelsea vs Bournemouth

Londres, VIVA – Chelsea cerrando el 2025 con un partido crucial en el evento primera división. Los Blues son los anfitriones Bournemouth en la continuación de la semana 19 de la competición de la Premier League que tuvo lugar en Stamford Bridge.

El partido Chelsea vs Bournemouth se llevará a cabo el miércoles por la mañana WIB, 31 de diciembre de 2025, se transmitirá en vivo por SCTV y se podrá ver mediante transmisión en vivo en Vidio.

El Chelsea aspira a la victoria para sumar todos los puntos en casa. Mientras tanto, el Bournemouth llegó con la ambición de sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación de la Premier League.

Horarios Chelsea vs Bournemouth

Competición: Premier League 2025/2026

Partido: Chelsea vs Bournemouth

Estadio: Stamford Bridge

Día/Fecha: miércoles 31 de diciembre de 2025

Inicio: 02.30 WIB

Transmisión en vivo: SCTV

Transmisión en vivo: vídeo

Enlace Transmisión en vivo Chelsea vs Bournemouth

Para ver partidos online, los aficionados al fútbol pueden acceder al servicio Vidio a través de la aplicación o del sitio web oficial. Asegúrate de tener una cuenta activa y un paquete de suscripción para poder disfrutar del partido sin ningún problema. [LINK LIVE STREAMING]

Duelo de fin de año

Este partido es uno de los grandes partidos de fin de año. El Chelsea, que se presentó ante su afición, ciertamente no quería perder puntos, mientras que el Bournemouth estaba decidido a dar la sorpresa en el duelo titulado Big Match de fin de año.

Con la alta tensión y ambición de ambos equipos, se prevé que el partido Chelsea vs Bournemouth será feroz e interesante de ver hasta el pitido final.