¡En curso! Final de bádminton de los SEA Games 2025, final de Indonesia en individuales masculinos, ¿en qué televisor se transmitirá?

Bangkok, LARGA VIDA – Finales deportivas bádminton Juegos del MAR 2025 que tendrá lugar el domingo 14 de diciembre de 2025. Uno de los partidos más esperados es la final de Indonesia en el sector individual masculino que reúne Alwi Farhan contra Moh. Zaki Ubaidillah.

El duelo entre representantes rojos y blancos se llevó a cabo en el Gimnasio 5, Campus Rangsit de la Universidad de Thammasat, Bangkok, y estaba programado para comenzar a las 12:00 WIB. Este partido también garantiza que Indonesia se haya asegurado una medalla de oro en el sector de bádminton individual masculino en los SEA Games 2025.

Actualmente, el primer partido entre dobles mixtos tailandeses se llevará a cabo a las 11.00 WIB. Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran se enfrentan a Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat.

La final de bádminton de los SEA Games 2025 se puede ver en vivo en RCTI, así como mediante transmisión en vivo en Vision+ y RCTI+. [LINK STREAMING]

Además del torneo individual masculino, Indonesia también cuenta con representantes en otros dos sectores finales. En dobles femeninos, la pareja Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari se enfrentará a las cabezas de serie malasias Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Esta fiesta está prevista para más temprano, a partir de las 11.30 WIB.

Mientras tanto, en el sector de dobles masculino, el dúo Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi desafiará a la fuerte pareja malaya Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Está previsto que el partido final de dobles masculino comience a las 12.30 WIB.

Al aparecer en tres finales, el equipo de bádminton de Indonesia matemáticamente todavía tiene una gran posibilidad de sumar hasta tres medallas de oro en los sectores individual masculino, dobles femenino y dobles masculino en el día decisivo. Este.

Calendario final de bádminton de los SEA Games 2025 (domingo 14 de diciembre)

Individuales masculinos

Alwi Farhan contra Moh. Zaki Ubaidillah – 12.00 WIB

Dobles femenino

Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malasia) – 11.30 WIB

Dobles masculino

Paciencia Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malasia) – 12.30 WIB

La aparición en este partido importante es un impulso crucial para que Indonesia continúe ganando oro y fortaleciendo su posición en la cima de la clasificación de medallas de los Juegos SEA de Tailandia 2025.