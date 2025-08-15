¡En curso! Equipo nacional indonesio en vivo en vivo U-17 vs Uzbekistán en la Copa de Independencia de 2025

Deli serdang, viva – Equipo Nacional Indonesio U 17 Bucear el segundo partido en el evento Copa de independencia 2025 contra Equipo nacional de Uzbekistán U-17. Este duelo se lleva a cabo en el estadio principal de Sumatra North, Deli Serdang, viernes 15 de agosto de 2025 por la noche. El inicio está programado para 19.30 WIB.

Este partido se transmitirá en vivo en Indosiar y se puede ver transmitir en vivo a través de la plataforma de video.

Capital diferente en el partido inaugural

Garuda Muda comenzó el torneo con un empate 2-2 contra Tayikistán. Primero tenía un superior, Indonesia tuvo que conformarse con los puntos de intercambio después de que el oponente pudo igualar.

Mientras tanto, Uzbekistán U-17 vino con un mal récord. En el partido inaugural, perdieron 1-5 ante Malí. Estos resultados hacen de Uzbekistán en la posición inferior de la clasificación.

Resurrección de impulso

Para el equipo nacional U-17 indonesio, la victoria en esta pelea será muy importante para mantener la oportunidad de calificar para la próxima ronda. Además, este torneo también es un lugar para prepararse para la Copa Mundial Sub-17 2025, por lo que se necesita un rendimiento constante desde la fase grupal.

Se cree que el entrenador Nova Arianto realiza una evaluación en el sector de defensa y maximiza la línea de ataque para aprovechar las debilidades de Uzbekistán que se ven en el partido inaugural.

Jadwal & Link en vivo de transmisión

Fecha: Viernes 15 de agosto de 2025

Hora: 19.30 WIB

Lugar: Estadio principal de Sumatra North, Deli Serdang

Transmisión en vivo: innosiar

Transmisión en vivo: Sierra

Se predice que esta pelea es interesante. Indonesia fue sembrada para ganar, pero Uzbekistán ciertamente quería levantarse después de la derrota de Malí.