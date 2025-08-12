¡En curso! Equipo nacional indonesio en vivo en vivo U-17 vs Tayikistán en el Trofeo de Independencia de 2025

Martes 12 de agosto de 2025 – 19:30 Wib
Deli serdang, viva – Equipo Nacional Indonesio U 17 Comenzando sus pasos Copa de independencia 2025 enfrentando Equipo nacional de Tayikistán U-17. Este duelo de apertura se lleva a cabo en el estadio principal de Sumatra North, Deli Serdang, martes 12 de agosto de 2025 a las 19.30 WIB.
Leer también:
Transmisión en vivo en vivo de Indonesia vs Timnas nacionales de Tayikistán en la Copa de Independencia
El juego se puede ver en una transmisión en vivo exclusiva en video y también se transmite directamente en Indosiar. Este partido es un momento importante para Garuda Muda como un evento de calentamiento antes de actuar en la Copa Mundial 2025 U-17 en Qatar.
Leer también:
Nova Arianto reveló el objetivo del equipo nacional U-17 indonesio en la Copa de Independencia de 2025
La Copa de Independencia de 2025 se unió a cuatro equipos que participaron en la Copa Mundial Sub-17, a saber, Indonesia, Tayikistán, Uzbekistán y Malí. Este torneo también se celebró como parte del 80 aniversario de la República de Indonesia.
Leer también:
Hacia la Copa del Mundo, el equipo nacional U-17 indonesio programó 9 partidos de prueba
Se espera que el entrenador Nova Arianto reduzca su mejor composición para asegurar la victoria en el partido inaugural. Se sabe que Tayikistán tiene un estilo disciplinario y físico fuerte, por lo que Indonesia debe parecer enfocada desde los primeros minutos.
Horario y enlace de transmisión en vivo:
Indonesia U-17 vs Tayikistán U-17
Martes 12 de agosto de 2025
Inicio: 19.30 Wib
Estadio principal de Sumatra North, deli serdang
Vivir: IndoSiar
Transmisión: Vidio.com
Garuda Muda obtendrá el apoyo total de los seguidores que empacaron el estadio, que se espera que sea una motivación adicional para ganar puntos máximos en este primer partido.
Página siguiente
Martes 12 de agosto de 2025