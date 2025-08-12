¡En curso! Equipo nacional indonesio en vivo en vivo U-17 vs Tayikistán en el Trofeo de Independencia de 2025

Deli serdang, viva – Equipo Nacional Indonesio U 17 Comenzando sus pasos Copa de independencia 2025 enfrentando Equipo nacional de Tayikistán U-17. Este duelo de apertura se lleva a cabo en el estadio principal de Sumatra North, Deli Serdang, martes 12 de agosto de 2025 a las 19.30 WIB.

Leer también: Transmisión en vivo en vivo de Indonesia vs Timnas nacionales de Tayikistán en la Copa de Independencia



El juego se puede ver en una transmisión en vivo exclusiva en video y también se transmite directamente en Indosiar. Este partido es un momento importante para Garuda Muda como un evento de calentamiento antes de actuar en la Copa Mundial 2025 U-17 en Qatar.

Leer también: Nova Arianto reveló el objetivo del equipo nacional U-17 indonesio en la Copa de Independencia de 2025



La Copa de Independencia de 2025 se unió a cuatro equipos que participaron en la Copa Mundial Sub-17, a saber, Indonesia, Tayikistán, Uzbekistán y Malí. Este torneo también se celebró como parte del 80 aniversario de la República de Indonesia.

Leer también: Hacia la Copa del Mundo, el equipo nacional U-17 indonesio programó 9 partidos de prueba



Se espera que el entrenador Nova Arianto reduzca su mejor composición para asegurar la victoria en el partido inaugural. Se sabe que Tayikistán tiene un estilo disciplinario y físico fuerte, por lo que Indonesia debe parecer enfocada desde los primeros minutos.

Horario y enlace de transmisión en vivo:

Indonesia U-17 vs Tayikistán U-17

Martes 12 de agosto de 2025

Inicio: 19.30 Wib

Estadio principal de Sumatra North, deli serdang

Vivir: IndoSiar

Transmisión: Vidio.com

Garuda Muda obtendrá el apoyo total de los seguidores que empacaron el estadio, que se espera que sea una motivación adicional para ganar puntos máximos en este primer partido.