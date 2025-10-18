¡En curso! Enlace de transmisión en vivo para Nottingham Forest vs Chelsea en la Premier League

Nottingham, VIVA – Un emocionante duelo se presenta en la continuación. primera división Momento 2025/2026 Bosque de Nottingham entretener Chelsea en el City Ground Stadium, la noche del sábado 18 de octubre de 2025. Este partido es una prueba para ambos equipos que intentan mejorar su posición en la clasificación.

El partido comienza a las 18.30 WIB y se podrá ver en vivo a través de la plataforma Vidio para los fanáticos del fútbol indonesio que quieran disfrutar del partido desde casa.

Chelsea sin Maresca al margen

El equipo visitante del Chelsea llegó con mucha confianza después de conseguir una importante victoria la semana anterior. Sin embargo, el técnico Enzo Maresca tuvo que ausentarse del banquillo porque cumplía una sanción de acompañar al equipo durante un partido.

Como suplente se confía en Willy Caballero para liderar al equipo desde el área técnica. La ausencia de Maresca es sin duda un desafío para los Blues a la hora de mantener la regularidad del juego.

Aun así, la plantilla del Chelsea sigue repleta de estrellas. Se prevé que nombres como Malo Gusto, Trevoh Chalobah y Moisés Caicedo aparezcan desde el principio, mientras que Cole Palmer y Enzo Fernández aún tienen dudas sobre su forma física.

Nottingham quiere ascender en casa

Mientras tanto, Nottingham Forest, que ahora está dirigido por Ange Postecoglou, busca impulso para reactivarse. Después de no poder ganar en los últimos partidos, Forest está decidido a hacer de este partido un punto de inflexión.

Jugando frente al público, se espera que Forest se presente con una formación 3-4-3. La combinación de una línea frontal agresiva y velocidad por las bandas será su principal arma para reprimir la defensa del Chelsea desde los primeros minutos.

Estrategia y duelo mental

La batalla en City Ground esta noche no es solo una batalla de tácticas, sino también una cuestión de mentalidad. Nottingham llegó con el entusiasmo de salir de la tendencia negativa, mientras que el Chelsea quería mantener el impulso positivo incluso sin el entrenador principal.

Con el típico estilo ofensivo de Postecoglou, Nottingham podría dar la sorpresa. Sin embargo, el Chelsea, que está encontrando su ritmo, parece seguir siendo el favorito en este partido.

Predicción

Se prevé que el partido será abierto y lleno de oportunidades. Nottingham aparecerá presionando al inicio del partido, pero la experiencia y profundidad del equipo del Chelsea podrían marcar la diferencia al final del partido.