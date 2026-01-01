¡En curso! Enlace de transmisión en vivo para el duelo de la Premier League entre Sunderland y Manchester City

SunderlandVIVA – Continuación de fiesta interesante primera división 2025/2026 entre Sunderland vs ciudad de manchester está sucediendo actualmente, ¡y puedes verlo en vivo! Este apasionante partido reúne a dos equipos con motivaciones diferentes, lo que se prevé interesante en el Estadio de la Luz.

Lea también: Semana 20 de la Premier League: prueba del Arsenal, gran partido Manchester City vs Chelsea



Día/Fecha: Temprano por la mañana del viernes 2 de enero de 2026

Inicio: 03.00 WIB

Ubicación: Estadio de la Luz, Sunderland, Inglaterra

Transmisión en vivo: vídeo [KLIK DI SINI]

Mírelo en vivo a través del enlace de transmisión en vivo en Vidio a las 03:00 WIB.

Este partido es la jornada 19 de la Premier League 2025/26. El Manchester City llegó como el equipo favorito con una tendencia extraordinaria después de registrar 8 victorias consecutivas en todas las competiciones, demostrando al mismo tiempo su actuación dominante a lo largo de esta temporada.

Lea también: La historia del arrepentimiento del jugador más caro de África que canceló su fichaje por el Arsenal porque se le babeaba el salario del Manchester City



Por otro lado, Sunderland, aunque no es el mejor equipo, mostró un gran espíritu de lucha, con un récord de varios empates recientes. Están decididos a romper el dominio del City y lograr resultados positivos en casa.

Lea también: Masacrado por el Arsenal, Unai Emery se niega a darle la mano a Arteta



Datos interesantes antes del partido

El Manchester City ocupa ahora el segundo lugar en la clasificación de la Premier League, compitiendo estrechamente con el Arsenal en la cima.

El City ha logrado una victoria en sus últimos 8 encuentros contra el Sunderland en todas las competiciones, mostrando un historial de enfrentamientos directos que les resulta muy favorable.

El Sunderland, que actualmente se encuentra en la mitad de la clasificación, intenta aprovechar el impulso de jugar en casa y al mismo tiempo perseguir una posición más alta si gana.

Transmisión en vivo en Indonesia

Este partido no se transmitirá por televisión nacional, pero se podrá ver en vivo a través de la plataforma oficial de Vidio a partir de las 03:00 WIB. Asegúrese de haber iniciado sesión y tener un paquete de transmisión de la Premier League para ver la transmisión en vivo.