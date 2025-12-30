¡En curso! Enlace de transmisión en vivo para el duelo de la Premier League entre Manchester United y Wolverhampton

Mánchester, VIVA – Partido avanzado primera división reunir manchester unido vs Wolverhampton Wanderers se llevará a cabo en Old Trafford el miércoles por la mañana WIB, 31 de diciembre de 2025. Este duelo se llevará a cabo a las 03.15 WIB y se podrá ver a través de Vidio en vivo.

El Manchester United aparece con la ambición de sumar el pleno de puntos en casa, mientras que el Wolverhampton intenta salir de la tendencia negativa que le ha perseguido durante toda la temporada.

Calendario Manchester United-Wolverhampton

Competición: Premier League 2025/2026

Partido: Manchester United vs Wolverhampton

Día/Fecha: miércoles 31 de diciembre de 2025

Inicio: 03.15 WIB

Transmisión en vivo: vídeo

Enlace Transmisión en vivo Manchester United vs Wolverhampton

Los aficionados al fútbol podrán ver este partido a través de la plataforma Vidio, ya sea a través de la aplicación o de la web oficial. Asegúrate de haber iniciado sesión y tener un paquete de suscripción activo para disfrutar del partido en vivo. [LINK LIVE STREAMING]

Última actuación de ambos equipos

El Manchester United se encuentra actualmente en el séptimo lugar de la clasificación con 26 puntos en 17 partidos. En los últimos cinco partidos, los Red Devils registraron resultados de LDWDW, aunque en el último partido de liga sufrieron una derrota fuera de casa por 1-2 ante el Aston Villa.

Por otro lado, Wolverhampton cayó al final de la clasificación en el puesto 20 con sólo 2 puntos en 17 partidos. Los Wolves están pasando por un momento difícil, con cinco derrotas consecutivas, incluida una derrota por 0-2 ante el Brentford en el último partido.

Jugadores clave a seguir

En el campo del Manchester United, están Benjamin Sesko y Casemiro, que son los pilares. Mientras tanto, Wolverhampton aún no tiene una figura dominante, ya que varios jugadores solo han marcado un gol cada uno, entre ellos Hee-Chan Hwang, Jean-Ricner Bellegarde, Jorgen Strand Larsen y Rodrigo Gomes.

Registro de la reunión

En los últimos cinco encuentros, el Manchester United está por delante con tres victorias, mientras que los Wolves tienen dos victorias. El encuentro más reciente, celebrado en diciembre de 2025, terminó con una aplastante victoria por 4-1 para el Manchester United.

Estadísticamente esta temporada, el Manchester United se mostró bastante productivo en casa con 16 goles, una media de 2 goles por partido. Por otro lado, el Wolves es el equipo con menor productividad fuera de casa, marcando sólo 2 goles en todos sus partidos fuera de casa.

Estadísticas interesantes de cara al partido

Los Wolves no han conseguido ni una sola victoria en 17 partidos de liga esta temporada

El Manchester United es el equipo con más intentos de tiro de la liga (281 intentos)

Los Wolves se registran como el equipo con menos goles esta temporada (9 goles)

El Manchester United siempre gana cada vez que le marca un gol al Wolves en la liga