¡En curso! Enlace de transmisión en vivo Gran partido Premier League: Liverpool vs Manchester United

Inglaterra, VIVA – Esta noche se vuelve a presentar el encuentro de dos gigantes ingleses. Liverpool entretendrá manchester unido en extensión primera división 2025/2026 semana 8, domingo (19/10/2025) a las 22.30 WIB. Este partido candente titulado «North West Derby» se llevará a cabo en el estadio de Anfield y se podrá ver en vivo en Vidio.

Lea también: Datos interesantes antes del Liverpool vs Manchester United



Liverpool intenta salir de una tendencia negativa

El Liverpool llega a este partido con una pesada carga. El equipo de Arne Slot intenta salir de una mala racha tras sufrir tres derrotas consecutivas, cada una ante Crystal Palace, Chelsea y Galatasaray en la Liga de Campeones.

Lea también: ¡En curso! Enlace de transmisión en vivo para Nottingham Forest vs Chelsea en la Premier League



Como resultado de este resultado menor, los Rojos tuvieron que estar dispuestos a caer al segundo lugar en la clasificación de la Premier League con 15 puntos, un punto por detrás del líder Arsenal, que acumuló 16 puntos.

Lea también: Análisis psicológico de por qué los aficionados del Manchester United son tan leales: amor fanático que perdura en medio de la derrota



Slot destacó que su equipo debe reaccionar rápido en este partido.

«Si pierdes tres veces seguidas y vistes la camiseta del Liverpool, no importa quién sea el rival. Tienes que reaccionar», dijo Arne Slot, citado en la web oficial del Club.

Anteriormente, el Liverpool había comenzado la temporada de manera impresionante, registrando siete victorias consecutivas en todas las competiciones, pero ahora debe encontrar impulso para volver a la senda del triunfo.

El Manchester United quiere mantener la coherencia

Mientras tanto, el Manchester United llegó muy animado tras ganar 2-0 al Sunderland en el partido anterior. El equipo de Rubén Amorim se encuentra ahora en la décima posición de la clasificación con 10 puntos.

Rubén Amorim destacó que el partido contra el Liverpool será una prueba importante para su equipo.

«Este es un partido que tenemos que ganar. Tenemos que demostrar que este equipo puede jugar mejor y de manera más consistente», dijo Amorim, citado en el sitio web oficial del Man United.

Aunque su rendimiento aún no es estable, el United está decidido a robarle puntos a Anfield para mejorar su posición y mantener sus esperanzas de competir en la zona europea.

Registro de reunión (cara a cara)

En los últimos 5 encuentros, el Liverpool está por delante con 2 victorias. El Manchester United sólo ganó una vez y los otros dos partidos terminaron en empate.

01/05/2025: Liverpool 2–2 Manchester United

09/01/2024: Manchester United 0–3 Liverpool

08/04/2024: Manchester United 0–3 Liverpool

04/07/2024: Manchester United 2-2 Liverpool

17/03/2024: Manchester United 4-3 Liverpool