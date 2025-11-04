¡En curso! Enlace de transmisión en vivo del gran partido de la Liga de Campeones Liverpool vs Real Madrid

Inglaterra, VIVA – Feroz batalla entre dos gigantes europeos, Liverpool Y real madriden curso en continuación Campeones de Liga 2025/2026. Este partido es uno de los duelos más esperados de la cuarta jornada de la fase de grupos.

Lea también: ¡En curso! Programación de TV y enlace de transmisión en vivo para la Liga de Campeones Slavia Praga vs Arsenal



El partido se disputará en el estadio de Anfield, sede del Liverpool, el miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 03.00 horas. Este candente duelo se puede ver en vivo por Vidio.

Clásico Clásico debido al Supremo

Lea también: Hechos horribles antes del Liverpool vs Real Madrid



Este partido presenta un ambiente clásico entre dos clubes con una larga trayectoria en Europa. El Real Madrid, el campeón de la Liga de Campeones con más títulos, llegó con la motivación de mantener el dominio. Mientras tanto, el Liverpool quiere completar su revancha después de haber sido eliminado varias veces por el Madrid en la edición anterior.

Al jugar frente al público, se prevé que los Rojos parezcan agresivos desde el principio. El entrenador Arne Slot todavía confía en su trío de primera línea, con un fuerte apoyo del sector medio liderado por Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai.

Lea también: El Liverpool decora el vestuario del Real Madrid con las camisetas de Messi y Ronaldo



Del campo contrario, Carlo Ancelotti trajo una plantilla repleta de estrellas. Se espera que la combinación de centrocampistas experimentados como Federico Valverde y Jude Bellingham pueda igualar la alta intensidad del juego del Liverpool. En primera línea, Vinícius Jr. y Rodrygo se convirtieron en los puntales para romper la defensa local.

Batalla de estrategia y prestigio

Además del choque de tácticas entre dos de los mejores entrenadores del mundo, este partido también está lleno de prestigio. Anfield es conocido por su atmósfera extraordinaria y el apoyo de los aficionados puede ser un arma adicional para el Liverpool. Sin embargo, el Real Madrid tiene una larga experiencia a la hora de afrontar una gran presión en la Liga de Campeones.

Estadísticamente el Madrid sigue por delante en el palmarés de encuentros. Sin embargo, la impresionante actuación del Liverpool en casa significa que las posibilidades de ambos equipos están bastante igualadas. Muchos observadores predicen que el partido será reñido y que incluso podría terminar en un empate con muchos goles.

Enlace transmisión en vivo

Partido: Liverpool vs Real Madrid

Competición: UEFA Champions League 2025/2026 – Jornada 4

Estadio: Anfield, Inglaterra

Inicio: miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 03.00 WIB

Transmisión en vivo: Vídeo [LINK STREAMING]

Este gran partido será sin duda una visita obligada para los aficionados al fútbol mundial. Además de arriesgar la posición en la clasificación del grupo, el duelo del Liverpool contra el Real Madrid también muestra cómo dos filosofías de fútbol diferentes se encuentran en el escenario más alto de Europa.