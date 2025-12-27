¡En curso! Enlace de transmisión en vivo del duelo de la Premier League entre Liverpool y Wolverhampton Wanderers

LiverpoolVIVA – Duelo primera división entre Liverpool y Wolverhampton Wanderers Celebrada en el estadio de Anfield, el sábado 27 de diciembre de 2025, a las 22.00 horas. Este partido se podrá ver vía streaming en vivo en Vidio.

Este partido será el último del Liverpool en 2025, así como una oportunidad para que los Reds cierren el año con resultados positivos ante su propia afición.

El Liverpool llega a este partido con mucha confianza después de registrar seis partidos consecutivos sin perder en todas las competiciones. Los hombres de Arne Slot también tienen la ambición de mantener el impulso mientras mejoran su posición en la clasificación de la Premier League.

Aunque el rendimiento del equipo muestra una tendencia positiva, Slot destacó anteriormente que todavía hay una serie de aspectos del juego que deben mejorarse para que el Liverpool pueda parecer más consistente en el futuro. Sin embargo, al enfrentarse a los Wolves en Anfield, los Rojos todavía tienen el objetivo de conseguir los tres puntos completos.

Por otro lado, el Wolverhampton Wanderers intenta sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación. Se espera que los lobos parezcan disciplinados y dependan de rápidos contraataques para reducir la presión del anfitrión.

Actualmente, el Liverpool ocupa el quinto lugar en la clasificación de la Premier League con una colección de 29 puntos, al mismo nivel que el Chelsea, que está justo por encima de ellos. La victoria sobre los Wolves abrirá oportunidades para que el Liverpool cierre 2025 en una mejor posición.

Para los fanáticos que quieran ver este partido, el partido Liverpool vs Wolverhampton Wanderers se puede ver mediante transmisión en vivo en Vidio, el sábado por la noche a las 22:00 WIB.

Enlace transmisión en vivo haga clic aquí.