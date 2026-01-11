¡En curso! En vivo por ANTV Super Big Match Serie A Inter Milan vs Napoli, Sharp Match entre Lautaro Martinez y Hojlund

Milán, LARGA VIDA – La jornada 20 de la temporada 2025/2026 de la Serie A contará con un partido titulado «Super Big Match» que reunirá a los primeros de la clasificación. Inter de Milán contra un aspirante al título Nápoles. El partido que se disputará en el Estadio Giuseppe Meazza es un momento crucial para ambos equipos en la competición por el Scudetto.

Aguda batalla entre dos máquinas de gol

El foco principal de este partido está en la agudeza de los dos delanteros letales de cada lado. El Inter de Milán sigue confiando en su capitán. Lautaro Martínezcomo punta de lanza principal. Mientras tanto, el Napoli llegó con una seria amenaza de un joven delantero Rasmus Hojlund quien está en una actuación brillante.

Hojlund, que fue prestado por el Napoli procedente del Manchester United, ha registrado 7 goles y 3 asistencias esta temporada, lo que hace que la dirección del Napoli planee hacer sus servicios permanentes el próximo verano. La agudeza de Hojlund será puesta a prueba por la estrategia defensiva del Inter de Milán, que ahora dirige el técnico Cristian Chivu.

pelea superior

Actualmente, el Inter de Milán ocupa el primer lugar de la clasificación con 42 puntos. El Napoli marcha en tercer lugar con una diferencia de sólo cuatro puntos (38 puntos), lo que hace de este partido una oportunidad para que el equipo de Antonio Conte reduzca la distancia mientras amenaza la primera posición.

Programación de transmisión en vivo y inicio

Este partido será transmitido en vivo por estaciones de televisión. ANTV. Según la información transmitida, el evento comienza a las 02:15 WIB, y el inicio del partido está programado para las 02:45 WIB.

Información detallada del partido

Partido Inter de Milán vs Napoli (Semana 20 Serie A)

Día / Pasos lunes 12 de enero de 2026

Transmisión en vivo de ANTV (a partir del 02.15 WIB)

Hora de inicio 02.45 WIB

Ubicación del Estadio Giuseppe Meazza, Milán