¡En curso! En vivo por ANTV, Serie A Duelo Lecce vs AS Roma

Lecce. VIVA – Emocionante partido de la Liga italiana 2025/2026 entre Lecce vs. Roma está en marcha y se transmite en vivo por ANTVMiércoles por la mañana WIB 7 de enero de 2026. Este partido se disputó en el estadio Via del Mare y es uno de los grandes partidos de la Serie A de esta semana.

La AS Roma llegó a la sede de Lecce con la ambición de sumar todos los puntos para mantener su posición en lo más alto de la clasificación. El equipo apodado Capital Wolves alineó a varios jugadores principales desde los primeros minutos para desmantelar la defensa local.

Mientras tanto, el Lecce está decidido a aprovechar el apoyo del público para robar puntos a los visitantes. El club, apodado Giallorossi Salentino, se mostró disciplinado e intentó presionar a la Roma mediante rápidos contraataques.

El partido Lecce vs AS Roma fue transmitido en vivo por ANTV a partir de las 00.00 WIB. Los aficionados al fútbol de Indonesia pueden ver esta transmisión de forma gratuita en la televisión nacional.

Este duelo también estuvo en el punto de mira porque la Roma confió en la agudeza de su línea de ataque, mientras que el Lecce puso sus esperanzas en la solidez defensiva para reducir la agresividad de los visitantes.

Hasta el inicio del partido, los dos equipos seguían comprando y vendiendo ataques. La AS Roma dominaba más la posesión del balón, pero el Lecce supo amenazar varias veces con ataques rápidos desde la banda.

Para los fanáticos de la Liga italiana, el partido Lecce vs AS Roma es una visita obligada esta noche, considerando que ambos equipos necesitan puntos importantes para mejorar su posición en la clasificación de la Serie A 2025/2026.

El partido Lecce vs AS Roma se podrá ver en directo a través de la retransmisión nacional de televisión ANTV. Aparte de eso, se puede acceder a la información completa del partido a través del sitio web oficial de ANTV y del proveedor de servicios de transmisión de la Liga Italiana.