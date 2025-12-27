¡En curso! En vivo por ANTV, Duelo Serie A Pisa vs Juventus

Italia, LARGA VIDA – Continuación del partido de la Liga Italiana Serie A 2025/2026 entre Pisa vs Juventus Actualmente está en marcha y se puede ver en vivo en ANTVDomingo (28/12/2025) WIB temprano en la mañana.

El partido, que se celebró en el Estadio Romeo Anconetani, comenzó a las 02.45 WIB e inmediatamente atrajo la atención del público indonesio amante del fútbol. La Juventus llega a este partido con la ambición de continuar su tendencia positiva hacia finales de 2025.

Desde los primeros minutos, la Juventus pareció más dominante con un claro control del balón. Uno de los jugadores que más se robó la atención fue Kenan Yildiz. El joven extremo bianconeri intentó varias veces desmantelar la defensa del Pisa mediante movimientos agresivos y creatividad en la banda.

Se confía nuevamente en Kenan Yildiz para aparecer como titular y se espera que marque la diferencia en la línea de ataque de la Juventus. Este joven jugador ha estado a menudo en el centro de atención esta temporada por su constante contribución y su potencial como futuro del club de Turín.

Por otra parte, Pisa no se quedó callada. Jugando frente a su propia afición, los anfitriones intentaron parecer disciplinados y confiaron en rápidos contraataques para perturbar la defensa de la Juventus. Se crearon varias oportunidades, aunque todavía no pudieron convertirse en goles.

La propia Juventus busca la victoria para mantener su impulso positivo en la Serie A y al mismo tiempo mantener su posición en la cima de la clasificación. Mientras tanto, Pisa intenta robar puntos importantes para mantenerse alejado de la zona inferior.

Se prevé que el duelo Pisa vs Juventus será reñido hasta el pitido final, con alta intensidad y tensión competitiva típica de la Serie A.

Continúe viendo el partido Pisa vs Juventus en curso, en vivo solo por ANTV.