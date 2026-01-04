Florencia, VIVA – Partido de la Serie A de la Liga Italiana entre Fiorentina vs cremonese está en marcha y se transmite en vivo por ANTV el domingo por la noche a partir de las 21.00 WIB. Este partido atrajo la atención de los espectadores indonesios debido a su visualización. Emil Auderoportero Selección Nacional de Indonesiaque es un pilar cremonese.

El apodo «Kang Emil» en este partido se refiere a Emil Audero, no a la figura pública Ridwan Kamil. Las acciones del portero bajo el travesaño cremonese también son esperadas por el público indonesio que sigue su trabajo en las competiciones europeas de élite.

Emil Audero afronta un duro desafío al enfrentarse a la Fiorentina, que está reforzada por el experimentado portero David De Gea. El duelo en la portería fue uno de los momentos más destacados del encuentro, teniendo en cuenta que ambos porteros cuentan con una larga trayectoria en el más alto nivel del fútbol europeo.

La Fiorentina parecía estar presionando desde el comienzo del partido para conseguir todos los puntos ante su afición. Mientras tanto, Cremonese contaba con una sólida organización defensiva, con Emil Audero como último bastión para reducir los ataques de La Viola.

Para los espectadores indonesios, este partido es una oportunidad de presenciar la acción de Emil Audero en la Serie A. Se espera que la buena actuación del portero ayude al Cremonese a obtener resultados positivos y al mismo tiempo aumente el orgullo del público indonesio.

El partido Fiorentina vs Cremonese aún está en curso y se puede ver en vivo solo por ANTV. Será interesante ver si Kang Emil (Emil Audero) podrá desempeñarse de manera brillante y marcar la diferencia en este feroz duelo.