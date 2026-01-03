¡En curso! En directo por ANTV, Jay Idzes lidera la defensa del Sassuolo contra el Parma

SassuoloVIVA – Jornada 18 del partido de la Serie A italiana entre Sassuolo vs Parma en curso y retransmitido en directo ANTVSábado por la noche, 3 de enero de 2026.

Este partido llamó la atención del público indonesio por su presencia. Jay Idzes en quien nuevamente se confía para ser el líder de la zaga del Sassuolo. El defensa indonesio apareció como titular y jugó un papel importante en el mantenimiento de la profundidad de la defensa del equipo local.

Desde el inicio del partido, Sassuolo se mostró disciplinado en defensa. Se vio a Jay Idzes manejando activamente las posiciones de sus compañeros de equipo e hizo varias intercepciones para romper los ataques del Parma que intentaban jugar de manera abierta y agresiva.

El propio Parma llegó con la misión de robar puntos. El equipo visitante se atrevió a presionar y confió en la velocidad de la primera línea para penetrar la defensa del Sassuolo. Sin embargo, la sólida coordinación de la defensa liderada por Jay Idzes hizo que las posibilidades del Parma fallaran a menudo.

El duelo estuvo reñido y a un ritmo bastante alto. Sassuolo ocasionalmente recurre a contraataques rápidos, mientras que Parma continúa intentando encontrar huecos en el área defensiva del oponente.

El partido Sassuolo vs Parma aún continúa y se puede ver en vivo por ANTV. Será interesante ver si Jay Idzes consigue que Sassuolo mantenga la defensa hasta el final del partido y consiga resultados positivos.