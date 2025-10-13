¡En curso! Emocionante duelo entre la selección nacional sub-23 de Indonesia vs India: calendario, transmisión en vivo y alineación de jugadores

Jacarta – Esta noche está en marcha un partido interesante cuando Selección Nacional de Indonesia Sub 23 encontrarse Equipo nacional indio Sub-23 en el estadio Madya, Senayan, Yakarta.

El inicio tendrá lugar a las 20.00 WIB y se puede ver en vivo en Indosiar o mediante transmisión en vivo en Vidio.

Relación de competencia y antecedentes

Este encuentro es el segundo partido entre los dos equipos en poco tiempo. En el encuentro anterior, Indonesia tuvo que admitir la superioridad de India con un marcador de 1-2 después de encajar un gol rápido en el minuto 4 y volver a encajar en un contraataque en el minuto 25.

Garuda Muda tuvo tiempo de reducir distancias gracias a Dony Tri Pamungkas antes del descanso.

Durante el partido de esta noche, la entrenadora Indra Sjafri rotó a varios jugadores y brindó oportunidades a los jugadores jóvenes para que demostraran su valía de cara a los SEA Games de 2025 en Tailandia.

La transmisión de video en vivo es posible Haga clic aquí.

Un detalle interesante: Hokky Caraka Entró como titular esta noche. Este nombre se había convertido en el «hijo favorito» de Shin Tae-yong cuando STY todavía entrenaba al equipo nacional del grupo de edad.

Además, la escuadra indonesia también reservó a un jugador naturalizado holandés, Jens Raven, que se preparó como una opción adicional, especialmente en la segunda parte, para inyectar nuevas energías o cambiar la dinámica del partido si fuera necesario.

El técnico optó por un esquema de cuatro defensas y confió en una composición central ofensiva. Con la opción de naturalización de reserva, la estrategia puede ser más flexible dependiendo de las condiciones del partido.

Expectativas y presión detrás del partido

La selección indonesia sub-23 está ahora en el punto de mira del público. Muchas partes esperan que Garuda Muda pueda vengar la derrota de la India y mostrar un progreso positivo antes de los SEA Games.

La rotación de jugadores y una preparación minuciosa son las claves para garantizar que el equipo joven siga pareciendo agresivo, compacto y eficaz a la hora de aprovechar las oportunidades. El éxito en el partido de esta noche puede aumentar significativamente la moral del equipo.

Póngase en fila

Selección Nacional de Indonesia Sub-23: Daffa Fasya (GK); Dion Markx, Kadek Arel, Kakang Rudianto, Frengky Missa; Arkhan Fikri, Rayhan Hannan, Toni Firmansyah; Dony Tri Pamungkas, Rivaldo Pakpahan, Hokky Caraka.