¡En curso! El enlace de transmisión en vivo de Manchester City vs Napoli, Kevin de Bruyne, a ‘ex casa’

Manchester, Viva – Manchester City abrir la campaña Campeón de la liga La temporada 2025/2026 con un partido que no solo está lleno de prestigio, sino también lleno de contenido emocional. Los ciudadanos son entretenidos Napoli En el estadio Etihad en el partido de fase de la Liga de Campeones, que se celebró el viernes 19 de septiembre de 2025 a las 02.00 WIB.

Uno de los aspectos más destacados de esta pelea es el regreso Kevin de Bruyne Para Etihad, el estadio que había sido su hogar antes de mudarse a Napoli. Esta reunión se convirtió en un momento emotivo, tanto para el propio De Bruyne, los fanáticos de la ciudad como para los seguidores de Napoli.

El entrenador Pep Guardiola también admitió que la presencia de De Bruyne daría un color especial al concepto del partido esta noche.

Enlace de transmisión en vivo Y cómo ver

Este partido se transmitió exclusivamente en la plataforma de transmisión de video para Indonesia. Haga clic aquí.

Para los clientes en el Reino Unido, este partido se puede ver a través de TNT Sports 2, Discovery+y Amazon Prime Video.

Además, los fanáticos pueden seguir las imágenes directamente a través del sitio web oficial de Man City y su solicitud oficial, incluidos minutos a minutos en el centro de la jornada.

Predicción y desafíos

Manchester City llegó a este partido con un estado favorito, no solo por la reputación y la profundidad del equipo, sino también por la superioridad de jugar en casa. Sin embargo, no están en una condición sin desafíos:

Napoli, bajo el manejo de Antonio Conte, se desempeñó muy sólidamente en la Serie A y llevó una defensa firme.

De Bruyne será el foco de atención, no solo por su calidad como creador de juegos, sino también por cómo se ajusta a Etihad nuevamente para los ataques bien organizados de Napoli.

La dureza mental también es crucial, especialmente en el partido de apertura de la fase grupal. Un mal resultado puede tener un impacto psicológico bastante grande.

Se espera que este partido funcione ferozmente y tiene el potencial de muchos goles de ambos lados. Napoli puede dificultar la formación de la reunión y la transición rápida, pero la ciudad probablemente dominará la posesión y las oportunidades del balón.

Predicción de puntaje: Manchester City 2-1 Napoli