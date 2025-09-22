¡En curso! Calendario de televisión y transmisión en vivo en vivo en vivo Big Match Super League Arema FC vs Persib Bandung

Bandung, Viva – Se presentan partidos emocionantes en la sexta semana Súper liga 2025/2026 cuando Arema fc entretener Perseguidor Bandung en el estadio Kanjempuan, Malang, lunes 22 de septiembre de 2025 por la tarde. El partido titulado Super Big Match se llevó a cabo a partir de las 15.30 WIB, se transmitió en vivo por Indesiar y se puede ver a través de la transmisión en vivo en video.

Leer también: La preparación para un entrenador apretado, el entrenador, admite el duelo contra Arema FC, será difícil



Duelo clásico lleno de prestigio

La reunión de AREMA y PERSIB siempre presenta una alta tensión. Ambos equipos tienen una base de defensores grandes y fanáticos, por lo que esta pelea a menudo se conoce como una de las rivalidad clásica en el fútbol indonesio.

Leer también: ¡En curso! Live Live Streaming Big Match Premier League Arsenal vs Manchester City



Arema vino con una misión de ascenso después de perder 1-2 ante Dewa United. Antes de eso, Singo Edan también solo dibujó 0-0 contra Jepara Persijap. En la actualidad, Arema ocupa la sexta posición de la clasificación con 8 puntos.

Leer también: La sorprendente confesión del entrenador de PSM: mi personal no pudo comer porque no se habían pagado 5 meses



Por otro lado, Persib está en una tendencia positiva. Maung Bandung ha estado invicto en los últimos tres partidos a pesar de tener dificultades en términos de la efectividad del acuerdo final. Persib ahora está en la décima posición con 7 puntos.

Récord de reuniones

En las últimas cinco reuniones, Persib es superior a Arema con un récord invicto. Esta es ciertamente una motivación adicional para que Arema rompa el dominio, y mucho menos jugar frente a Aremania en el estadio Kanjempuan.

Es probable que Arema parezca agresivo desde los primeros minutos con la formación de atacar 4-3-3, confiando en Dalberto en las líneas del frente. Mientras se espera que Persib caiga con un esquema 4-2-3-1, dependiendo de la creatividad del mediocampo para penetrar en la defensa de Arema.

Se prevé que este partido tenga lugar estrechamente con goles de ambos equipos. Algunas predicciones campeón Persib ganó por poco 2-1, pero Arema tuvo una gran oportunidad de robar la victoria si pudo aprovechar el pleno apoyo de los seguidores.

Composición del jugador

Arema fc: Adi Satry (GK), 1 Ahmad Farizi (GK), Luiz) (GK), Odivan de Koeriach, Yan Motta, Strant Fired, Seties Setian, Balbert Blon, Belo, es Moccin.

Persib Bandung: Lágrimas (KB) y Eliak, julio, realt, pret, preplication, preplication, preplication.

Horario de transmisión en vivo y Enlace de transmisión en vivo

Partido: Arema FC vs Persib Bandung

Competencia: Bri Super League 2025/2026-6th Week

Día/Fecha: Lunes 22 de septiembre de 2025

Inicio: 15.30 WIB

Estadio: Kanjuruhan, Malang

Transmisión en vivo: innosiar

Transmisión en vivo: Vidio [LINK STREAMING]