¡En curso! Calendario de televisión y transmisión en vivo en vivo Big Match Premier League Chelsea vs Liverpool

Londres, Viva – Gran partido Liga Premier Esta noche no se puede perder: Chelsea VS Liverpool! Para los fanáticos del fútbol indonesio, esta es una oportunidad de oro para disfrutar del duelo de dos mejores equipos con alta tensión.

Aquí hay información sobre el horario y los enlaces de transmisión en vivo:

Tiempo y horario

El partido entre Chelsea y Liverpool está programado para el sábado (4 de octubre de 2025) a las 23.30 WIB. Según el calendario de la liga, este podría ser un partido decisivo de impulso para ambos equipos.

Vidio ha anunciado que este duelo será transmitido en vivo. Este partido también se puede ver en vivo en la estación de televisión SCTV.

Cómo mirar / Enlace de transmisión en vivo

Aquí hay formas para que puedas ver directamente:

El sitio web oficial de los proveedores de derechos de transmisión en Indonesia (transmisión legal)

Plataformas de video de transmisión de video locales que están en colaboración con los organizadores de EPL

Verifique las aplicaciones deportivas en dispositivos móviles (asegúrese de que los paquetes de registro y transmisión admitan espectáculos directos)

Asegúrese de que su conexión a Internet sea estable para no romperse

Enlace de transmisión en vivo Haga clic aquí.

Nota: Evite los sitios de transmisión ilegales que violen los derechos de autor: puede ser legalmente problemática y la calidad del video suele ser mala.

¿Por qué vale la pena ver este partido?

Estilo de duelo: se sabe que el Chelsea es táctico y sólido en defensa, mientras que el Liverpool tiene un ataque rápido y agresivo.

La lucha por los puntos importantes: ambos a menudo están en la parte superior de la clasificación: perder puede reducir la ambición esta temporada.

Interesante el centro de atención de las redes sociales: los internautas y los fanáticos del fútbol deben estar llenos de momentos cruciales durante el partido.

Controles de boletos y preparación de relojes

Asegúrese de que su cuenta de transmisión esté activa y verifique el horario antes del inicio

Prepare un refrigerio y un ambiente de observación cómodo

Invitar a amigos o comunidades de fanáticos a hacer que la experiencia sea más emocionante

Registre la hora del partido para no perderse (¡recuerde la zona horaria!)