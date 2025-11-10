En cuanto al discurso sobre la implementación de la redenominación, Palacio: aún no muy lejos

Jacarta – Ministro de Estado Secretario Prasetyo Hadi dicha implementación redenominación rupia no se hará pronto.

«Todavía no, todavía está muy lejos», dijo brevemente el lunes en el Complejo del Palacio Presidencial de Yakarta.

Se sabe que el gobierno está preparando actualmente un Proyecto de Ley (RUU) sobre Cambios en el Precio de la Rupia (Redenominación), cuya finalización está prevista para 2027.

La preparación del proyecto de ley se establece en el Reglamento del Ministro de Finanzas (PMK) Número 70 de 2025 sobre el Plan Estratégico del Ministerio de Finanzas para 2025-2029.

Ilustración de la moneda rupia.

En el PMK se explica que el Ministerio de Finanzas está preparando cuatro proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre subastas, el proyecto de ley sobre gestión de activos estatales, el proyecto de ley sobre cambios en el precio de la rupia (redenominación) y el proyecto de ley sobre tasadores.

«El proyecto de ley sobre cambios en los precios de la rupia (redenominación) es un proyecto de ley que está previsto que esté terminado en 2027», dijo el PMK, citado en Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025.

El proyecto de ley regula la simplificación del valor nominal de la rupia sin cambiar su valor real ni su poder adquisitivo.

En términos simples, la redenominación significa eliminar algunos de los ceros detrás de la rupia nominal para hacerla más eficiente y más fácil de usar en las transacciones, sin hacer Dinero volverse más o menos valioso.

Por ejemplo, si antes de la redenominación la unidad monetaria se registró en 1.000 IDR, después de la redenominación será de 1 IDR, sin cambiar el valor de los bienes ni el poder adquisitivo de las personas.

El reglamento también explica una serie de razones por las que es importante redactar el proyecto de ley de redenominación, entre otros son aumentar la eficiencia económica a través de la competitividad nacional, mantener un crecimiento económico sostenible, estabilizar el valor de la rupia para proteger el poder adquisitivo de la gente y aumentar la credibilidad de la rupia a nivel nacional e internacional. (Hormiga)