En cuanto al aumento salarial de los funcionarios en 2026, Purbaya: Siempre existe la posibilidad, es sólo…

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, abre oportunidades de posibilidades aumentar salarios de funcionarios en 2026.

Lea también: Video viral del Ministro de Finanzas Purbaya sin reprender a Luhut Binsar Pandjaitan



Sin embargo, dijo que existe la posibilidad de un aumento salarial. PNS Hasta ahora, aún se desconoce su tamaño, porque el partido tampoco conoce con certeza información detallada sobre este asunto.

«La posibilidad (de que los salarios de los funcionarios aumenten) siempre existe», dijo Purbaya en la Oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el martes 21 de octubre de 2025.

Lea también: Evite las fugas de exportaciones e importaciones y la subfacturación, Purbaya prepara un centro de inteligencia de TI





Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

«Simplemente no sabemos qué tan grande es la posibilidad», dijo.

Lea también: Purbaya prepara el presupuesto de adquisiciones de Maung en 2026, consulte las filtraciones



Se sabe que anteriormente el propio presidente Prabowo no habló sobre el salario de los funcionarios públicos estatales (ASN) o PNS en 2026, en su discurso estatal y nota financiera del viernes 15 de agosto de 2025.

El Ministro de Estado, Prasetyo Hadi, destacó que el Presidente no abordó varios temas en su discurso, es decir, que no hubo tal cosa.

«Eso significa que no hay nada que no haya sido transmitido allí (el discurso), dijo.

Lo mismo expresó también el director de Presupuesto de Economía y Asuntos Marítimos del Ministerio de Finanzas, Tri Budhianto. Explicó que su partido aún no ha recibido una dirección política específica para prepararse para un aumento de los salarios de la ASN el próximo año.

Porque si es cierto que hay un aumento en los salarios de los funcionarios, el monto de los fondos seguramente se registrará de inmediato. Presupuesto público 2026.

«El Ministro de Finanzas ya ha dicho que actualmente no hemos recibido una política sobre si se aumentará en 2026. Por lo tanto, estamos esperando la política del gobierno en materia de aumento salarial», dijo.