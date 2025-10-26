En cuanto a la posibilidad de reunirse con el ministro de Finanzas, Purbaya, para discutir el presupuesto, Dedi Mulyadi se refirió al encuentro con su novia.

Bandung, VIVA – Gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi se refirió a su novia cuando se le preguntó sobre el posible tiempo disponible para reunirse y discutir con Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewasobre la declaración de liquidación presupuesto área en banca.

«Seguramente nos reuniremos más tarde. No sé (cuándo) son agendas diferentes. No podemos arreglarlo, es como conocer a una novia», dijo Dedi en BPK West Bandung, citado por ENTRELunes 27 de octubre de 2025.

Además, en esta ocasión, Dedi reveló la cuestión del aplazamiento del pago de los fondos de transferencia a las regiones para 2026, donde para Java Occidental los fondos retrasados ​​ascendieron a 2,45 billones de rupias.

Según Dedi, el retraso en los derechos regionales se debe a la percepción de que las regiones no podían gastar bien sus finanzas regionales y mantenían sus presupuestos en los bancos en forma de depósitos.

Sentado sobre la disputa entre el Ministro de Finanzas Purbaya y Dedi Mulyadi

«Entonces, el Gobierno Provincial de Java Occidental respondió que había gastado bien el dinero. Y todas las respuestas se presentarán a BPK de Java Occidental, que llevará a cabo la auditoría», dijo.

Dedi espera que los resultados de la auditoría se anuncien el 2 de enero de 2026 y cuando se demuestre que el gasto del gobierno regional es bueno, el gasto en infraestructura es bueno, el gasto en educación es bueno, el gasto en salud es bueno, el gasto en bienestar de la gente es bueno y el flujo de caja del gobierno es bueno, más tarde Dedi preguntará al ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, sobre las transferencias centrales para las regiones para 2026.

Aparte de eso, lo que se facturará son fondos de participación en los beneficios que no se han entregado a Java Occidental por valor de más de 190 mil millones de IDR.

«¿Por qué? ¿Esta región ha estado gastando bien? Por lo tanto, no hay razón para retrasar el pago de TKD. Y hasta el día de hoy también tenemos algo que debe facturarse al Ministerio de Finanzas, que es más de 190 mil millones de IDR, no sé la cifra exacta, es decir, los fondos de reparto de ingresos del Gobierno Provincial de Java Occidental», dijo.

En esta ocasión, Dedi también expresó su asombro por la declaración del Ministro de Finanzas Purbaya de que hay una serie de regiones que depositan efectivo regional en depósitos que se consideran contrarios a los principios de gestión financiera.

La razón, dijo, es que las regiones no pueden usar dinero o ahorrar efectivo regional sólo para ganar intereses. Sin embargo, cuando reveló que el efectivo de Java Occidental estaba en cuentas corrientes, hubo otra declaración diferente.

«Debido a que los depósitos se consideran contrarios a los principios de la gestión financiera, por eso dije que los 2,6 billones de rupias en efectivo del gobierno provincial de Java Occidental no estaban en depósitos sino en giro. Y ahora dijo algo diferente: ‘Es una pérdida si lo mantienes en giro porque el interés es pequeño, debería estar en depósitos'», dijo Dedi. (Hormiga)