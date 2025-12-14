En cuanto a la policía activa en 17 ministerios/instituciones, se considera que el Perpol 10/2025 no viola la decisión del Tribunal Constitucional

Jacarta – Política policial que abre espacio de asignación. la policia activo en un numero ministerio Y institución nuevamente en el centro de atención. Sin embargo, se cree que estas regulaciones entran en conflicto con la Decisión del Tribunal Constitucional (mk) se considera incorrecto.

Reglamento de Policía (Perpol) Número 10 de 2025 que regula 17 ministerios e instituciones que pueden ser ocupados por afiliados policia nacional Se dice que el activo no entra en conflicto con la decisión del Tribunal Constitucional.

Esta valoración fue transmitida por el fundador del Instituto Haidar Alwi (HAI) y vicepresidente del consejo de administración de la Asociación de Antiguos Alumnos de ITB, R Haidar Alwi.

«La acusación de que Perpol 10/2025 es contraria a la decisión del Tribunal Constitucional no tiene base legal ni lógica constitucional, porque el fondo del reglamento en realidad sigue, y no se desvía, de los límites establecidos por el Tribunal Constitucional», afirmó Haidar Alwi, citado el domingo 14 de diciembre de 2025.

Explicó que la Decisión del Tribunal Constitucional Número 114/PUU-XXIII/2025 en realidad sólo eliminó la frase multiinterpretativa, a saber, «o no basado en la asignación del Jefe de la Policía Nacional» en la explicación del artículo 28, párrafo 3 de la Ley Número 2 de 2002 sobre la Policía Nacional.

«No prohíbe todas las formas de asignación policial activa fuera de la estructura organizativa de la policía», dijo Haidar Alwi.

Según él, esta decisión en realidad aclara los límites, no cierra el ámbito de las asignaciones. De esta manera, todavía es posible que los miembros activos de la Policía Nacional ocupen cargos fuera de la estructura policial sin tener que renunciar o jubilarse, siempre y cuando el cargo esté directamente relacionado con las funciones policiales.

«Los 17 ministerios e instituciones que pueden ser ocupados por la policía activa en Perpol Número 10 de 2025 están relacionados con deberes policiales por lo que no entran en conflicto con la Decisión del Tribunal Constitucional o la Ley de Policía Nacional», dijo Haidar Alwi.

Agregó que la presencia del Perpol Número 10 de 2025 es en realidad un paso más para garantizar que las normas revisadas por el Tribunal Constitucional puedan implementarse de manera consistente y disciplinada en el terreno.

«Este reglamento mantiene el profesionalismo de la Policía Nacional al establecer límites estrictos entre las asignaciones que son relevantes y las que no son relevantes para las funciones policiales. Al mismo tiempo, brinda seguridad a los ministerios e instituciones que requieren la experiencia técnica del personal policial», dijo.

Como se informó anteriormente, se sabe que el Perkap Número 10 de 2025 es un seguimiento de la decisión del Tribunal Constitucional (MK) sobre la prohibición de que miembros activos de la Policía Nacional ocupen cargos civiles. El jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, firmó oficialmente el Reglamento de la Policía Nacional (Perpol) número 10 de 2025 relativo a la asignación de miembros de la Policía Nacional fuera de la estructura organizativa de la policía.