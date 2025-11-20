En contraste con la actitud de Roy Suryo con respecto a la mediación propuesta para el caso del diploma de Jokowi, su equipo legal incluso dijo…

Jacarta – Equipo jurídico de expertos telemáticos, Roy Suryo CS enfatizó que su línea de postura era rechazar enérgicamente el discurso mediación terminar caso conjetura grado falso séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Para ellos, esta propuesta no sólo es incorrecta, sino que también se considera que induce a error sobre el fondo del asunto. El abogado de Roy, Ahmad Khozinudin, dijo que este caso no podía simplemente «reconciliarse». Incluso utilizó frases fuertes para describir la posición del equipo legal.

«Una vez más, no hay paz con la mentira, no hay paz con la mentira, no hay mentira con la deshonestidad. Una vez más, no hay compromiso entre al-haq y al-batil», dijo Khozinudi, citado el viernes 21 de noviembre de 2025.

Khozinudin mencionó una serie de figuras que habían abierto previamente un espacio de mediación, incluido el crítico político Faizal Assegaf y el presidente de la Comisión Nacional de Aceleración de la Reforma de la Policía, profesor Jimly Asshiddiqie. Dijo que esta idea se desviaba de los fundamentos legales.

«Jimly Asshiddiqie habló de mediación porque se trata de un caso penal, no de un caso civil», dijo.

Incluso recordó que en casos civiles anteriores relacionados con Jokowi, se dice que las partes involucradas nunca asistieron al proceso de mediación.

«Ayer, cuando el caso civil del hermano Joko Widodo fue mediado repetidamente, nunca apareció. Hoy, en el caso penal que el propio hermano Joko Widodo informó, el hermano Joko Widodo tuvo que acudir a los tribunales. Así que no construyas entonces una narrativa para la mediación en casos penales», dijo.

Sin detenerse ahí, Khozinudin también insinuó que la Comisión Nacional de Reforma de la Policía no debería ser «entrometida» cuando se trata de diplomas.

«Y el equipo de reforma de la Polri, especialmente la Comisión de Reforma de la Polri, debería centrarse en gestionar la institución de la Polri, supervisando el desempeño, las políticas, el presupuesto, los recursos humanos y las instituciones, y no ocuparse del diploma de Jokowi», dijo.

De hecho, consideró que este caso en realidad nació de uno de los ‘malos legados’ de la Policía.

«Y uno de los legados de la institución de la Policía Nacional que debe corregirse es que le gusta llevar a cabo la criminalización y debido a esa criminalización hoy nuestro cliente, el Sr. Roy Suryo y sus amigos se han convertido en sospechosos», dijo Khozinudin.