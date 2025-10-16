En colaboración con todas las partes interesadas, INACA promueve una aviación ecológica y sostenible

Jacarta – Asociación Aerolínea Indonesia o la Asociación Nacional de Transportistas Aéreos de Indonesia (INACA), invitando a todas las partes interesadas vuelo nacional para llevar a cabo conjuntamente el concepto de aviación verde sostenible,

Presidente de INACA, Denon Prawiraatmadja Explicó que la implementación de una aviación verde sostenible no puede separarse del programa Esquema de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional (CORSIA) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El objetivo es lograr un crecimiento neutro en carbono en el sector de la aviación internacional, estabilizando las emisiones totales de CO2 de la aviación por encima del nivel del año de referencia actualmente establecido en el 85 por ciento.

«La OACI ha determinado que 2021-2023 es una fase piloto. 2024-2026 es la primera fase como año de participación voluntaria, y 2027-2035 es la segunda fase como año de participación obligatoria», dijo Denon en su declaración, el jueves 16 de octubre de 2025.

Presidente General de la Asociación Nacional de Transportistas Aéreos de Indonesia (INACA), Denon Prawiraatmadja Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Dijo que, como país miembro de la OACI, Indonesia, por supuesto, también está obligada a participar en el programa CORSIA. «Todos los actores de la industria aeronáutica nacional están obligados a implementarlo», afirmó.

Por ello, en conmemoración de su 55 aniversario, INACA también realiza diversas actividades con el gran tema “Carreteras de la Aviación Sostenible: Verdes, Inteligentes y Armonizadas”.

Al evento de celebración de cumpleaños que se celebró en la oficina de INACA, área de Pancoran, en el sur de Yakarta, también asistieron el Director General de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte, Lukman F. Laisa, el Director de Transporte Aéreo, Agustinus Budi Hartono, representantes de Angkasa Pura Indonesia, AirNav Indonesia y otras partes interesadas relevantes de la aviación.

Denon espera que todas las partes interesadas de la aviación, incluidos los reguladores, los operadores y el público, puedan desempeñar un papel activo en la creación de una hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 en la industria de la aviación de Indonesia.

«Se espera que la hoja de ruta se fortalezca con regulaciones vinculantes para que pueda ser implementada por todas las partes interesadas de manera sostenible», afirmó.

Para su información, INACA fue fundada el 15 de octubre de 1970 por los líderes de las aerolíneas indonesias de ese momento, y luego, el 23 de noviembre de 1989, recibió el reconocimiento del Director General de Aviación Civil del Ministerio de Transporte de ese momento, Azwar Anas, como la única asociación de aerolíneas nacionales de Indonesia.