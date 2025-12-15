En colaboración con socios, aquí está la estrategia de RRFX para fortalecer un ecosistema comercial más sólido

Jacarta – Plataforma comercio RRFX realizó un evento de Soft Launching con el mitracomo el primer paso para presentar la identidad, los servicios y la dirección de desarrollo futuro de la empresa.

Con el tema ‘Sinergia RRFX Management and Partners, director comercial de RRFX, Jonny Tjenurdin, dijo que este lanzamiento suave es una declaración del compromiso de la compañía para construir relaciones a largo plazo basadas en sinergias positivas con socios y clientes.

«RRFX existe no sólo como una plataforma comercial, sino como un socio de crecimiento. Creemos que la sinergia entre la administración y los socios es la base principal para brindar servicios comerciales cada vez más innovadores y confiables», dijo Jonny en su declaración del lunes 15 de diciembre de 2025.

Maximizar las ganancias en el comercio

También enfatizó la importancia de construir relaciones de colaboración sostenibles. La presencia de socios de varias regiones en este evento es una prueba contundente de que RRFX prioriza un enfoque centrado en las personas, donde la confianza y la comunicación son el foco principal.

“Este evento es un impulso importante para RRFX en la construcción ecosistema un comercio más sólido, más colaborativo y orientado hacia el mejor servicio para todos los usuarios», afirmó Jonny.

Según él, los socios de RRFX tienen una contribución estratégica al ampliar la gama de servicios y brindar educación de calidad a los posibles comerciantes en varias regiones. A través de interna reunión Hoy, RRFX confirma su compromiso de continuar involucrando a sus socios en el desarrollo de productos, programas educativos y la mejora de la calidad del servicio.

«Los socios son nuestra punta de lanza en este campo. A través de una fuerte sinergia, creemos que podemos ayudar a más operadores a obtener una experiencia comercial segura, rápida y estable», afirmó Jonny.

Además de presentar la estrategia de desarrollo de la empresa, RRFX también proporciona una descripción general de una serie de mejoras en el servicio que los clientes disfrutarán. Estos incluyen una ejecución de órdenes más rápida y estable, transparencia de costos y transacciones y un servicio de atención al cliente receptivo.

Además, la característica del servicio no se desliza en determinadas condiciones del mercado. Entonces las características de la plataforma serán más fáciles de entender incluso para los operadores novatos.

«Se espera que este evento abra un espacio para la discusión directa entre la gerencia de RRFX y los clientes para transmitir sus necesidades, aportes y esperanzas para la plataforma en el futuro», dijo.