En colaboración con Sal Priadi y Fanny Soegi, Padi Reborn presenta nuevos colores en el concierto Dua Eight

Jacarta – Banda de grupo padi renacido asegurando una colaboración especial con Sal Priadi y Fanny Soegi en Concierto Dos Ocho. El concierto, que se celebrará en el Tennis Indoor Senayan el sábado 31 de enero de 2026, será un escenario importante que reunirá a generaciones de músicos indonesios.

Esta colaboración es parte de una celebración del viaje de 28 años de Padi Reborn en la industria musical, así como una señal de la madurez musical de esta banda de Surabaya al abrazar nuevos colores y energía sin abandonar su identidad. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Padi Reborn ve a Sal Priadi y Fanny Soegi como dos músicos con personajes fuertes que son relevantes para el espíritu del Dua Eight Concert. Se sabe que ambos tienen una base de oyentes amplia e intergeneracional, en línea con la misión de este concierto de traspasar los límites de edad, género y antecedentes de la audiencia.

El baterista, Ari, enfatizó que esta colaboración no era solo un edulcorante escenario, sino más bien un esfuerzo consciente para presentar una perspectiva musical fresca.

«Queremos aportar nueva energía a este concierto sin cambiar la identidad de Padi Reborn. Sal Priadi y Fanny Soegi son dos músicos con carácter y pueden refrescar las canciones de Padi Reborn. La colaboración con Sal y Fanny también se siente aún más armoniosa porque resulta que a ellos también les gustan nuestras canciones», explicó Ari en su declaración, citada el sábado 24 de enero de 2026.

Según Ari, la similitud de sentimientos y la cercanía emocional hacia las obras de Padi Reborn es una base sólida para construir la armonía en el escenario del Dua Eight Concert.

La presencia de Sal Priadi y Fanny Soegi en el Concierto Dua Eight refleja la apertura de Padi Reborn al diálogo intergeneracional en la música indonesia. Padi Reborn trae un legado de canciones que han perdurado durante casi tres décadas, mientras que Sal y Fanny presentan una nueva perspectiva de una generación de oyentes que crecieron en una era diferente.

Esta colaboración está diseñada para mantener la firma Padi Reborn, al tiempo que proporciona un espacio más amplio para la exploración musical. Los arreglos de las canciones se ajustarán para que el carácter de cada músico aún se sienta, pero aún combinado en un concepto de concierto unificado.