En colaboración con Luna Maya como productora ejecutiva, este es el calendario de proyecciones de la película Third Figure: Lintrik

Jacarta – La productora LEO Pictures anunció el calendario de transmisión de su nueva película, Tercera figura: Lintrik. Desarrollado por luna maya Como productor ejecutivo, esta película está lista para aterrorizar los cines de toda Indonesia el 6 de noviembre de 2025.

Antes del lanzamiento, LEO Pictures celebró recientemente una conferencia de prensa para presentar el póster oficial y el tráiler en Metropole XXI, Yakarta. Este momento es la introducción oficial a la película, que transmite los matices de horror místico típicos de la cultura local indonesia. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La película Third Figure: Lintrik presenta un drama de terror centrado en la historia de la casa de Andin y Aryo. Andin (Adinda Thomas) comenzó a sentir una gran extrañeza en su matrimonio con Aryo (Wafda Saifan) después de seis meses.

La fuerte sospecha de Andin de que su marido tiene otra mujer de sus sueños (WIL) no sólo desencadena un conflicto doméstico, sino que también abre la puerta al terror místico y sobrenatural que hace que la vida de Andin sea aún más caótica.

Esta película fue producida por Agung Saputra, con Luna Maya y Yasmin Napper como productoras ejecutivas. La silla del director la ocupa Fajar Nugros, mientras que el guión de la historia fue escrito por Fidya T Ariesya.

El elenco de estrellas está listo para apoyar esta película, incluidos Adinda Thomas, Aulia Sarah, Wafda Saifan, Atiqah Hasiholan, Nugie, Adzwa Aurel, Alifah Lubis, Saputra Kori, Kukuh Prasetyo Kudam, King Radja Nasution, Iris, Raffan Al Arryan, Benedictus Siregar y Dilan Janiyar.

Se reveló que las sospechas de Andin eran ciertas. Aryo tiene una relación especial con Naura (Aulia Sarah), una mujer rica que utiliza la ciencia de las bolitas Lintrik, un peligroso poder místico, para apoderarse de Aryo y arrastrar a la familia de Andin a un terror sobrenatural.

El productor de LEO Pictures, Agung Saputra, explicó que la película Sosok Tiga: Lintrik es más que un simple espectáculo de terror. Él ve esta película como un medio para explorar fenómenos sociales y místicos.

«La tercera figura: Lintrik no es sólo una película de terror, sino parte de una exploración de los fenómenos místicos en Indonesia relacionados con Lintrik, los hogares, el trauma, la soledad y la pérdida envueltos en una atmósfera mística tensa. Esta es una experiencia cinematográfica que presentamos de todo corazón», dijo Agung Saputra.