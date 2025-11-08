En colaboración con KPAI, el jefe de la Policía Nacional construye un centro de curación de traumas para víctimas de explosiones en SMAN 72

Jacarta – Jefe de la Policía Nacional General Listyo Sigit Prabowo asegurar que la Policía Nacional junto con una serie de instituciones construirán un centro trauma curación, para brindar asistencia a los estudiantes y las comunidades afectadas explosión en la mezquita PEQUEÑO 72 Jacarta.

Lea también: El presunto autor de la explosión en SMAN 72 aún se encuentra aislado, Jefe de la Policía Nacional: aún no puede interactuar



«Más tarde, por supuesto, colaboraremos con KPAI, con los médicos y psicólogos necesarios, para que luego podamos brindar asistencia sobre las quejas para las cuales podemos brindar servicios de curación de traumas», dijo Listyo, en el Hospital Islámico Cempaka Putih, en el centro de Yakarta, el sábado 8 de noviembre de 2025.

Según él, los centros de recuperación de traumatismos no sólo se crean en hospitales donde las personas víctima tratados, sino también en el ámbito escolar.

Lea también: Hay un programa especial para las víctimas de explosiones en SMAN 72 Yakarta





El jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, en el Palacio de Estado

«Y luego en la escuela también nos prepararemos», dijo.

Lea también: Once víctimas de la explosión del SMAN 72 fueron sometidas a operaciones de desbridamiento en el Hospital Islámico Cempaka Putih



Esta medida se tomó tras el gran impacto psicológico experimentado por los estudiantes y el personal docente tras la explosión que se produjo durante la oración del viernes, viernes (11/7/2025) alrededor de las 12.30 WIB.

Del total de 96 víctimas heridas como consecuencia del incidente, 29 personas siguen recibiendo tratamiento en varios hospitales. El jefe de la Policía Nacional detalló que 14 víctimas estaban siendo atendidas en el Hospital Islámico Cempaka Putih, 14 en el Hospital Yarsi y una en el Hospital Pertamina Jaya. Dos de ellos aún se encuentran en la UCI y requieren cuidados intensivos.

Mientras tanto, el equipo de desactivación de bombas de la Armada de Indonesia (Jihandak) y la policía de Metro Jaya han esterilizado la zona de la mezquita, han instalado una línea policial y se han asegurado de que no haya más amenazas.

La policía también está investigando una serie de pruebas encontradas en el lugar, incluidas armas de juguete con las palabras «Para Agartha», «Brenton Tarrant» y «Bienvenido al infierno».

El Jefe de la Policía Nacional enfatizó que además de centrarse en las investigaciones técnicas, la Policía Nacional también está comprometida a garantizar que la recuperación mental de todas las víctimas y testigos sea óptima.

«Esta asistencia psicológica es importante para que los estudiantes y las familias puedan realmente recuperarse del trauma de este incidente», afirmó.

tvOnenews/Abdul Gani Siregar