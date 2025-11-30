En colaboración con Gasnet, PGN amplía el acceso a Internet para apoyar la educación en dos universidades de Jambi

Jacarta – Subholding de Pertamina Gas, PT Perusahaan Gas Negara también conocido como PGNcontinúa fortaleciendo su compromiso de apoyar el progreso del mundo de la educación.

El secretario corporativo de PGN, Fajriyah Usman, dijo que este año PGN está construyendo instalación Internet alta velocidad en dos universidades de Jambi, a saber Universidad Islam estatal (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi y Universidad Muhammadiyah (UM) Jambi.

«PGN junto con su filial PT Telemedia Dinamika Sarana (Gasnet), ha llevado a cabo la entrega de las instalaciones Wi-Fi Esquina en UIN STS Jambi», dijo Fajriyah en su declaración del domingo 30 de noviembre de 2025.

PGN registró sólido desempeño operativo en el primer trimestre de 2025

Explicó que esta instalación puede ser utilizada por entre 10.000 y 20.000 estudiantes. PGN y Gasnet también inauguraron el WiFi Corner en la Universidad Muhammadiyah de Jambi, cuyo objetivo es atender a entre 3.500 y 5.000 estudiantes.

Fajriyah dijo que este paso es parte del aporte de la PGN en el apoyo a un ecosistema educativo inclusivo, moderno y adaptable a las necesidades de los tiempos.

Enfatizó que el acceso a Internet de alta velocidad es ahora un elemento importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, desde las actividades de conferencias en línea y la investigación académica hasta el desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes.

«El acceso a Internet es ahora un elemento importante en el proceso de aprendizaje. La PGN, a través de Gasnet, se compromete a brindar conectividad que pueda fomentar la productividad y la innovación de los estudiantes», afirmó.

El rector de UIN STS Jambi, Prof. Kasful Anwar, expresó su profundo agradecimiento a PGN, porque esta instalación brindará grandes beneficios a la comunidad académica y apoyará la mejora de los servicios del campus.

«WiFi Corner realmente ayuda a las actividades docentes. Además, esta instalación también puede respaldar otras actividades académicas. Por lo tanto, un acceso a Internet de calidad es una necesidad importante», afirmó el profesor Kasful.

Mientras tanto, el Director Principal de Gasnet, Rikhi Narang, enfatizó que brindar WiFi Corner es un paso estratégico para ampliar el acceso a la conectividad en diversas áreas educativas.

Destacó que la necesidad de una Internet estable y rápida se ha convertido ahora en la infraestructura básica que determina la calidad del aprendizaje y la competitividad de los estudiantes.

«Queremos garantizar que los estudiantes de toda Indonesia, incluido Jambi, tengan la misma oportunidad de obtener acceso a Internet de calidad», afirmó.