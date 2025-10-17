En colaboración con BPJS, IWIP afirma su compromiso con la protección de la salud de miles de empleados

Jacarta – Parque industrial PT Indonesia Weda Bay (IWIP) afirma su compromiso de garantizar el bienestar de la empleadoespecialmente en el aspecto protección de la salud.

La Gerente General (GM) de Recursos Humanos de IWIP, Rosalina Sangaji, dijo que con el número de empleados que ahora supera las 80 mil personas, IWIP continuará fortaleciéndose. trabajar igual a BPJS Salud Y Empleo en BPJS.

«Para que todos los trabajadores de la zona industrial de Weda Bay reciban un seguro médico óptimo», dijo Rosalina en su comunicado del viernes 17 de octubre de 2025.



Zona industrial IWIP en Central Halmahera, Maluku del Norte.

Los esfuerzos de IWIP para garantizar el bienestar de sus empleados, especialmente el aspecto de protección de la salud, han logrado ganarse el reconocimiento del Órgano Administrador de la Seguridad Social, también conocido como BPJS Health.

IWIP recibió el premio Satya JKN 2025, como forma de agradecimiento por su cumplimiento y contribución en la implementación del Programa Nacional de Seguro Médico (JKN) en el área industrial de Weda Bay, en el norte de Maluku.

El Premio Satya JKN 2025 recibido por IWIP fue en la categoría de Empresas Privadas Nacionales con una fuerza laboral de más de 10,000 personas, el cual fue presentado en la «Premio al Cumplimiento de Entidades Comerciales en el Programa JKN, Premios Satya JKN 2025».

A la actividad de premiación con el tema «Proporcionando juntos seguro médico a los trabajadores indonesios para lograr el bienestar social», también asistió el Ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura (Menko PMK), Muhaimin Iskandar.

En su discurso, Muhaimin dijo que la existencia del programa JKN era el verdadero esfuerzo del gobierno para romper la cadena de desigualdad sanitaria y económica en Indonesia.

«JKN no es sólo un programa de salud, sino parte de la lucha para lograr la justicia social. Las entidades comerciales que están comprometidas con este programa están ayudando a fortalecer las bases de la prosperidad de la nación», dijo.

El premio IWIP lo recibió directamente Rosalina Sangaji. También expresó su agradecimiento por el reconocimiento brindado por el gobierno a través de BPJS Health, al tiempo que se comprometió a seguir brindando protección integral a los empleados.

«IWIP agradece este reconocimiento. El Premio Satya JKN es una prueba de los esfuerzos que se han realizado para garantizar que todos los empleados reciban una protección de salud adecuada. Creemos que la sostenibilidad inclusiva va de la mano con el bienestar de los trabajadores», afirmó.