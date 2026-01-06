En casos de corrupción, terrorismo y violencia sexual no aplica la justicia restaurativa

Jacarta – El ministro de Derecho, Supratman Andi Agtas, enfatizó la justicia restaurativa o restaurativo justicia (RJ) no es para casos penales corrupción a actos criminales violencia sexual.

«Para RJ no aplica a actos criminales de corrupción, terrorismograves violaciones criminales de los derechos humanos (derechos humanos), así como lavado de dinero, incluida la violencia sexual. Por lo tanto, es absolutamente imposible que RJ lo haga según Código de Procedimiento Penal uno nuevo», dijo Supratman en una conferencia de prensa en el Ministerio de Derecho, Yakarta, citado el martes 6 de enero de 2026.

El Código Procesal Penal al que se refiere Supratman es la Ley Número 20 de 2025 relativa al Código Procesal Penal.

En la misma ocasión, la Directora General de Normatividad Legislativa del Ministerio de Derecho, Dhahana Putra, reiteró que el mecanismo de justicia restaurativa no es para los actos delictivos mencionados por el Ministro de Derecho.

«Actos criminales que no pueden ser llevados a cabo por mecanismos de justicia restaurativa. En primer lugar, actos criminales relacionados con el terrorismo, la corrupción, la violencia sexual y otros. Por lo tanto, hay límites. No todos los actos criminales pueden ser resueltos por RJ», dijo Dhahana.

Sin embargo, agregó que los mecanismos de justicia restaurativa para otros delitos pueden realizarse en las etapas de indagatoria, investigación, procesamiento y juicio.

«Esto es algo bueno en el contexto de brindar espacio a sospechosos y prisioneros para el proceso de RJ», dijo.

Anteriormente, la Ley KUHAP fue firmada por Prabowo Subianto como Presidente de la República de Indonesia y promulgada por Prasetyo Hadi como Ministro de Estado, concretamente el 17 de diciembre de 2025.

Con base en el artículo 369 de la Ley del Código Procesal Penal, estas leyes y reglamentos están vigentes desde el 2 de enero de 2026.

Mientras tanto, las disposiciones sobre los mecanismos de justicia restaurativa se explican en los artículos 79 a 88 del Código de Procedimiento Penal. (Hormiga)