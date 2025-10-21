En caso de violencia sexual contra menores, AKBP Fajar fue condenada a 19 años de prisión y una multa de 5.000 millones de IDR.

Kupang, VIVA – Ex Jefe de policía de Ngada East Nusa Tenggara (NTT), AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaadmaja es el acusado en el caso violencia sexual niño El menor fue condenado a 19 años de prisión. El Panel de Jueces del Tribunal de Distrito de Clase I de Kupang NTT también condenó al acusado a una multa de 5.000 millones de IDR, subsidiaria de 1,4 años de prisión, y pagó una restitución de 359 millones de IDR a la víctima de violencia sexual infantil.

En el veredicto, el imputado fue declarado culpable de violar los artículos de protección de menores, violencia sexual contra menores y la Ley ITE.

Ex Kapolres Todo el AKBP Widyadador (o volcán naranja).

Lo gravoso es que el imputado no admitió sus acciones, generó hostilidad y manchó la imagen de la Policía Nacional. No hubo circunstancias atenuantes para el acusado.

El acusado Fajar, que vestía una camisa blanca y pantalones negros, parecía muy tranquilo cuando escuchó la lectura del veredicto del juez del Tribunal de Distrito de Majelia, Kupang, y registró todas las sentencias en un libro que el acusado llevó a la sala del tribunal.

Luego de leer el veredicto y determinar la sentencia, que fue marcada con un golpe del mazo de la corte, el acusado Fajar inmediatamente se acercó a sus 3 representantes legales, y manifestó que pensaría y consideraría la decisión del Panel de Jueces para poder dar el siguiente paso en la ley.

El acusado Fajar fue juzgado exactamente a las 11:00 WITA, y cuando entró en la sala del tribunal, el acusado Faajaaar fue escoltado por miembros de la policía y agentes del Tribunal de Distrito de Kupang.

Después de ser juzgado y escuchar el veredicto del panel de jueces del tribunal del distrito de Kupang, el acusado Fajaar fue inmediatamente metido en un vehículo de detención para ser llevado de regreso a la prisión de Kupang y sometido a detención.

El veredicto del Panel de Jueces del Tribunal de Distrito de Kupang fue un año más ligero que las demandas del Fiscal Público de la ciudad de Kupang (JPU), que exigió que Fajar fuera sentenciado a 20 años de prisión.

